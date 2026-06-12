Súlyos veszélyre figyelmezteti az Android-felhasználókat a Google – azonnal törölje ezeket az alkalmazásokat!

A legtöbb felhasználó évek óta őriz olyan alkalmazásokat a telefonján, amelyeket már alig használ. Sokan azért nem törlik őket, mert úgy gondolják, egyszer még szükség lehet rájuk. Csakhogy ezek közül több alkalmazás már nem kap frissítéseket, sőt egyeseket időközben el is távolítottak a Google Play Áruházból, írja a phonearena.com.

Az androidos telefonokon célszerű törölni azokat az alkalmazásokat, amelyekhez már nincsenek frissítések – Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Fontos újításon dolgozik a Google

A vállalat a jelek szerint hamarosan értesítést küld majd azoknak a felhasználóknak, akiknek a készülékén olyan alkalmazások találhatók, amelyeket eltávolítottak az áruházból. A rendszer arra figyelmeztethet, hogy az adott program többé nem kap biztonsági vagy funkcionális frissítéseket.

Ez azért lehet fontos, mert a legtöbben jelenleg nem is tudják, ha egy alkalmazás fejlesztése megszűnt. A szakértők szerint az elhagyott alkalmazások ideális célpontot jelenthetnek a kiberbűnözők számára. Az ilyen programokban található hibákat senki sem javítja, így a támadók könnyebben kihasználhatják azokat.

Egy sikeres támadás során illetéktelenek személyes adatokat, jelszavakat vagy akár banki információkat is megszerezhetnek.

Három problémás alkalmazást is találtak már

A Black Duck Cybersecurity Research Center kutatói három olyan androidos alkalmazást is azonosítottak, amelyek súlyos biztonsági réseket tartalmaznak. Ezeket a programokat összesen több mint kétmillió alkalommal töltötték le.

A jelentés szerint a hibák lehetővé tehetik, hogy támadók rosszindulatú programokat telepítsenek vagy hozzáférjenek a készülékeken tárolt adatokhoz.

A Google új értesítéseinek egyik célja éppen az lehet, hogy rávegye a felhasználókat a régen elfelejtett alkalmazások eltávolítására. Ha egy program már nem szerepel a Play Áruházban és nem kap támogatást, érdemes átgondolni, valóban szükség van-e rá.

Nem érdemes megvárni a figyelmeztetést

A szakértők szerint már most célszerű átnézni a telefonra telepített alkalmazásokat. A hosszú ideje nem használt, ismeretlen vagy már nem támogatott programok potenciális veszélyforrást jelenthetnek.

A Google ugyan dolgozik az új figyelmeztető rendszeren, de a biztonsági kockázatok csökkentéséért már most is sokat tehetnek a felhasználók egy egyszerű alkalmazástörléssel.