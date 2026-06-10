Tragédiába fulladt a családi ünnepség: négyen meghaltak, rengetegen kórházba kerültek

Négy ember meghalt, és mintegy negyvenen kerültek kórházba alkoholmérgezés következtében egy mexikói 15. születésnapi ünnepségen, miután feltételezhetően illegális tequilát fogyasztottak. Az áldozatok között pedig a születésnapját ünneplő lány apja és nagybátyja is szerepel, a hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben – írja a Daily Mail.

Illegális tequila okozhatott tömeges alkoholmérgezést Mexikóban – Fotó: Unsplash

Tequila okozta alkoholmérgezés: halálos tragédia egy mexikói családi ünnepen

A vendégek közül többen már a buli után rosszul lettek: homályos látásról, hányásról, alacsony testhőmérsékletről és erős álmosságról számoltak be. Többeket azonnal kórházba kellett szállítani, négy beteg pedig továbbra is súlyos állapotban van, köztük két férfi és két nő különböző életkorokban. Egyelőre nem tisztázott, honnan származott a feltételezett, mérgezést okozó tequila.

A szakértők szerint az alkoholmérgezés hátterében nagy valószínűséggel metanol állhat, amely illegálisan előállított vagy szennyezett szeszes italokban fordulhat elő, és a szervezetben rendkívül mérgező bomlástermékekké alakul.

A tragédia különösen megrázó, mivel a születésnapi ünnepségre hónapokig készültek: a 15. születésnap Latin-Amerikában hagyományosan fontos nagykorúsodási esemény. A történtek után több családtag és ismerős is megszólalt, igazságot és felelősségre vonást követelve.

Az eset nem egyedi: 2024-ben Laoszban is történt hasonló tömeges metanolmérgezés, miután egy hostelben több vendég ingyenes italokat fogyasztott.