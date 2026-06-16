Közel 80 macskát tartottak borzalmas körülmények között – a látvány a mentőket is megrázta

Az állatmentés keretében közel 80 Ragdoll macskát szabadítottak ki egy pennsylvaniai házból, ahol a hatóságok szerint elképzelhetetlen körülmények között éltek az állatok – számolt be róla a New York Post.

Az állatmentés során 78 Ragdoll macskát találtak az ingatlanban (Képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash

A Pennsylvaniai Állatkínzás-megelőzési Társaság (PSPCA) munkatársai és a helyi rendőrség egy lakossági bejelentést követően tartottak ellenőrzést Lancaster megyében. A beszámolók szerint az ingatlanban hatalmas mennyiségű szemét és törmelék halmozódott fel, miközben a helyiségekben állati ürülék és vizelet is felgyűlt.

Az állatvédők szerint a mentés különösen nehéz körülmények között zajlott. A házban extrém hőség és veszélyesen magas ammóniaszint uralkodott, amelyet az évek alatt felhalmozódott állati hulladék okozott. A szakemberek szerint az ilyen környezet súlyos légzőszervi problémákat és irritációt okozhat embereknél és állatoknál egyaránt.

Az állatmentés során több beteg és legyengült állat került biztonságba

A mentőcsapatok végül 78 Ragdoll macskát és kölyköt találtak meg az ingatlan különböző pontjain. Az állatok többsége megviselt állapotban volt, többük egészségügyi ellátásra szorult.

A megmentett macskákat a PSPCA philadelphiai központjába szállították, ahol állatorvosi vizsgálatokon esnek át, szükség esetén sürgősségi kezelést kapnak, valamint megfelelő táplálékról és elhelyezésről gondoskodnak számukra.

Az állatok egyelőre nem fogadhatók örökbe, mivel a vizsgálatok még tartanak. A hatóságok közlése szerint az ügyben továbbra is folyik a nyomozás, hivatalos vádemelésről pedig egyelőre nem számoltak be.