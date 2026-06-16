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állatmentés

Közel 80 macskát tartottak borzalmas körülmények között – a látvány a mentőket is megrázta

52 perce
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A hatóságok és az állatvédők egy bejelentés nyomán vonultak ki egy pennsylvaniai ingatlanhoz, ahol rendkívül rossz körülmények fogadták őket. Az állatmentés során összesen 78 macskát és kölyköt találtak, amelyek közül sok beteg és rémült állapotban volt. A mentőcsapatok szerint az eset az egyik legsúlyosabb, amellyel valaha találkoztak.
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Az állatmentés keretében közel 80 Ragdoll macskát szabadítottak ki egy pennsylvaniai házból, ahol a hatóságok szerint elképzelhetetlen körülmények között éltek az állatok – számolt be róla a New York Post.

Az állatmentés során 78 Ragdoll macskát találtak az ingatlanban (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash
Az állatmentés során 78 Ragdoll macskát találtak az ingatlanban (Képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

A Pennsylvaniai Állatkínzás-megelőzési Társaság (PSPCA) munkatársai és a helyi rendőrség egy lakossági bejelentést követően tartottak ellenőrzést Lancaster megyében. A beszámolók szerint az ingatlanban hatalmas mennyiségű szemét és törmelék halmozódott fel, miközben a helyiségekben állati ürülék és vizelet is felgyűlt.

Az állatvédők szerint a mentés különösen nehéz körülmények között zajlott. A házban extrém hőség és veszélyesen magas ammóniaszint uralkodott, amelyet az évek alatt felhalmozódott állati hulladék okozott. A szakemberek szerint az ilyen környezet súlyos légzőszervi problémákat és irritációt okozhat embereknél és állatoknál egyaránt.

Az állatmentés során több beteg és legyengült állat került biztonságba

A mentőcsapatok végül 78 Ragdoll macskát és kölyköt találtak meg az ingatlan különböző pontjain. Az állatok többsége megviselt állapotban volt, többük egészségügyi ellátásra szorult.

A Ragdoll a világ egyik legismertebb macskafajtája, amelyet jellegzetes kék szemeiről, hosszú szőrzetéről és nyugodt természetéről ismernek. A fajta egyedei általában nagy értéket képviselnek, ezért a hatóságokat különösen meglepte az állatok tartási körülményeinek állapota.

A megmentett macskákat a PSPCA philadelphiai központjába szállították, ahol állatorvosi vizsgálatokon esnek át, szükség esetén sürgősségi kezelést kapnak, valamint megfelelő táplálékról és elhelyezésről gondoskodnak számukra.

Az állatok egyelőre nem fogadhatók örökbe, mivel a vizsgálatok még tartanak. A hatóságok közlése szerint az ügyben továbbra is folyik a nyomozás, hivatalos vádemelésről pedig egyelőre nem számoltak be.

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