Az állatokra is veszélyes lehet az allergiaszezon? Így veheti észre, ha baj van!

Az erősödő pollenszezon idején sok gazdi tapasztalhatja, hogy kutyája vagy macskája szokatlanul sokat vakarózik, nyalogatja a mancsát, esetleg könnyezik a szeme. Az allergia a háziállatoknál is kialakulhat pollenre, fűfélékre, poratkára, bolhacsípésre, ételekre vagy akár illatanyagokra is, ám a pontos diagnózis gyakran hosszabb állatorvosi kivizsgálást igényel – hívta fel a figyelmet a BBC.

Allergia házi kedvenceknél: így ismerheti fel, ha kutyája vagy macskája szenved

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Allergia kutyáknál és macskáknál

Míg az embereknél a szénanátha sokszor tüsszögéssel, orrfolyással és könnyezéssel jár, a kutyáknál és macskáknál inkább a bőrön jelentkeznek a tünetek.

A tartós vakarózás, harapdálás, mancsnyalogatás, piros foltok, fülrázás vagy visszatérő fülfertőzés mind figyelmeztető jel lehet.

Macskáknál akár asztmás tünetek is előfordulhatnak, kutyáknál pedig a bőrgyulladás és a „forró pontok” gyorsan fájdalmas sebekké alakulhatnak.

A tartós viszketés arra készteti az állatokat, hogy megszállottan nyalják, rágják vagy harapdálják a lábukat vagy a testük más pontjait

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Nem biztos, hogy pollen áll a háttérben

A szakemberek szerint fontos, hogy a gazdik ne kezdjenek otthoni találgatásba. Ami elsőre allergiának tűnik, azt okozhatja bőrfertőzés, bolha, atka, ételérzékenység vagy ritkább esetben komolyabb betegség is.

Különösen veszélyes lehet, ha valaki emberi gyógyszert ad kedvencének állatorvosi tanács nélkül. Az interneten hirdetett, otthoni allergiatesztek megbízhatósága is erősen kérdéses.

Hogyan kezelhető az allergia?

Az első lépés mindig a viszketés csillapítása, hogy az állat ne sértse tovább a bőrét. Ma már léteznek célzottabb gyógyszerek, samponok, spray-k és injekciós kezelések, amelyek kevesebb mellékhatással segíthetnek, mint a régebbi szteroidterápiák.

A tartós megoldáshoz azonban sokszor ki kell deríteni, pontosan mi váltja ki a tüneteket.

Ebben segíthet egy „gazdinapló”, amelyben feljegyzik, mikor, hol és milyen helyzetben erősödnek a panaszok.

A tartós vakarózás vörös területeket képezhet a testen, amelyek pár óra alatt szörnyű elváltozásokká válhatnak

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A gazdik életmódja is számíthat

A szakértők szerint a háziállatok allergiás panaszai mögött nemcsak genetikai okok állhatnak. A kevesebb kinti mozgás, a feldolgozott tápok, a gyakori fürdetés, illatosított termékek és a lakásban töltött életmód mind hatással lehetnek az állatok érzékenységére.