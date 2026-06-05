Belenyalt a vegán fagyiba, percekkel később már az életéért küzdött a kisfiú

Az allergiás reakció percekkel azután kezdődött, hogy Liam megkapta a számára rendeltnek hitt vegán Dilly Bart egy kingstoni gyorsétteremben. A fiú súlyos tej-, tojás- és mogyoróallergiával, valamint asztmával élt, ezért családja mindig kiemelt figyelmet fordított az ételek összetevőire – írja TheWhig.
Allergiás reakció miatt állt le a kisfiú szíve
Édesanyja elmondása szerint kifejezetten vegán fagylaltot rendeltek, amelyet az alkalmazott többször is így nevezett meg a rendelés során és átadáskor is. A család ezért nem gyanakodott semmire.
A kisfiú azonban alig öt perccel később rosszul lett. Édesanyja ekkor észrevette, hogy a csomagolás szerint a fagylalt tejterméket tartalmazott.
Azonnal az EpiPenért indult és segítséget hívott, de Liam állapota gyorsan romlott. A mentők kiérkezésekor már légzési nehézségekkel küzdött, később pedig szívmegállás következett be.
A beszámolók szerint a fiú 55 percen keresztül volt kritikus állapotban, ami súlyos agykárosodást okozott.
Több kórházban is kezelték, de az orvosok végül nem tudták megmenteni az életét.
Öt gyermek életét menthette meg
A tragédia ellenére Liam szülei úgy döntöttek, hogy felajánlják gyermekük szerveit transzplantációra. Ennek köszönhetően öt beteg gyermek kapott új esélyt az életre.
A család szerint ez tökéletesen tükrözte Liam személyiségét, aki mindig segíteni akart másokon. A gyászjelentés szerint gyakran készített édesanyjával csomagokat hajléktalanoknak, és arról álmodott, hogy egyszer minden pénzét a rászorulóknak adja.
Vizsgálják a történteket
Az ügyben halottkém vizsgálódik, amelynek eredménye dönti el, indul-e büntetőeljárás. A vállalat központja közleményben fejezte ki együttérzését a család felé, és jelezte, hogy együttműködnek a hatóságokkal.
A tragédia ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen súlyos következményei lehetnek egy ételallergiával kapcsolatos tévedésnek.
Hamburger végzett egy pilótával, súlyos dolog derült ki
A mindennapi ételek is okozhatnak súlyos egészségügyi problémákat bizonyos embereknél. Súlyos, akár életveszélyes allergiás reakció órákkal az étkezés után is kialakulhat.
A halálos mogyoróallergia megelőzhető lehet egy egyszerű, új módszerrel
Egy új tanulmányban súlyos mogyoró allergiás felnőtteket edzettek arra, hogy tolerálják a mogyorót. Az új tanulmány reményt nyújt a mogyoróallergiás felnőttek számára, mivel a súlyos mogyoróallergia néhány héten belül elviselhetővé válhat.