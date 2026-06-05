Belenyalt a vegán fagyiba, percekkel később már az életéért küzdött a kisfiú

Az allergiás reakció percekkel azután kezdődött, hogy Liam megkapta a számára rendeltnek hitt vegán Dilly Bart egy kingstoni gyorsétteremben. A fiú súlyos tej-, tojás- és mogyoróallergiával, valamint asztmával élt, ezért családja mindig kiemelt figyelmet fordított az ételek összetevőire – írja TheWhig.

Az allergiás reakció percekkel a fagylalt elfogyasztása után alakult ki, a 8 éves Liam életét végül már nem tudták megmenteni Fotó:Illusztráció/Unsplash

Allergiás reakció miatt állt le a kisfiú szíve

Édesanyja elmondása szerint kifejezetten vegán fagylaltot rendeltek, amelyet az alkalmazott többször is így nevezett meg a rendelés során és átadáskor is. A család ezért nem gyanakodott semmire.

A kisfiú azonban alig öt perccel később rosszul lett. Édesanyja ekkor észrevette, hogy a csomagolás szerint a fagylalt tejterméket tartalmazott.

Azonnal az EpiPenért indult és segítséget hívott, de Liam állapota gyorsan romlott. A mentők kiérkezésekor már légzési nehézségekkel küzdött, később pedig szívmegállás következett be.

A beszámolók szerint a fiú 55 percen keresztül volt kritikus állapotban, ami súlyos agykárosodást okozott.

Több kórházban is kezelték, de az orvosok végül nem tudták megmenteni az életét.

Öt gyermek életét menthette meg

A tragédia ellenére Liam szülei úgy döntöttek, hogy felajánlják gyermekük szerveit transzplantációra. Ennek köszönhetően öt beteg gyermek kapott új esélyt az életre.

A család szerint ez tökéletesen tükrözte Liam személyiségét, aki mindig segíteni akart másokon. A gyászjelentés szerint gyakran készített édesanyjával csomagokat hajléktalanoknak, és arról álmodott, hogy egyszer minden pénzét a rászorulóknak adja.

Vizsgálják a történteket

Az ügyben halottkém vizsgálódik, amelynek eredménye dönti el, indul-e büntetőeljárás. A vállalat központja közleményben fejezte ki együttérzését a család felé, és jelezte, hogy együttműködnek a hatóságokkal.

A tragédia ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen súlyos következményei lehetnek egy ételallergiával kapcsolatos tévedésnek.