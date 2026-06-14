Kiderült: ennyi óra alvás az ideális a szervezetnek

A kutatók szerint az optimális alvásidő napi 6 óra 24 perc és 7 óra 48 perc között mozog. Az ennél rövidebb vagy hosszabb alvás negatív hatással lehet többek között az agy, a szív, a tüdő és az immunrendszer működésére. Az eredmények a Nature tudományos folyóiratban jelentek meg - írja a Huffington Post.

A nők megfelelő alvásideje valamivel hosszabb, mint a férfiaké. A kép illusztráció. Fotó: Pixabay

A túl sok alvás sem egészséges

A vizsgálat során a szakemberek úgynevezett biológiai öregedési modelleket alkalmaztak, amelyek segítségével egyes szervek öregedési ütemét külön-külön elemezték. A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy a szervezet különböző részei eltérő sebességgel öregedhetnek, ezért az egészségi állapot pontosabb felméréséhez érdemes szervspecifikus megközelítést alkalmazni. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a túl kevés alvás régóta ismert egészségügyi kockázatokat hordoz magában. Növelheti a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek, a stroke, valamint az anyagcsere-zavarok kialakulásának esélyét. A mostani kutatás ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a rendszeresen nyolc óránál többet alvók esetében szintén megfigyelhető a biológiai öregedés gyorsulása.

A tudósok szerint a túlzott alvás önmagában nem feltétlenül okozza az egészségromlást, inkább egy mögöttes probléma jele lehet.

Gyakran összefügg alvászavarokkal, krónikus gyulladásokkal, mentális betegségekkel vagy más egészségügyi állapotokkal. Emellett a hosszabb alvás kevesebb fizikai aktivitással és mozgásszegényebb életmóddal is együtt járhat. A kutatás érdekes megállapítása, hogy a nők szervezete valamivel több alvást igényelhet, mint a férfiaké. A különbség ugyan nem jelentős, általában 10–20 percet tesz ki éjszakánként, de a szakemberek szerint ebben szerepet játszhatnak a hormonális változások és az eltérő biológiai folyamatok. A tanulmány egy másik, széles körben elterjedt elképzelést is árnyal. Sokáig a napi nyolc óra alvást tartották az ideális célnak, a kutatók szerint azonban ez nem mindenki számára szükséges.

Az emberek alvásigénye egyénenként jelentősen eltérhet, amit az életkor, az életmód és a genetikai adottságok is befolyásolnak. A szakértők szerint a legfontosabb tanulság az, hogy a szervezet jelzéseire érdemes figyelni. Azok számára, akik rendszeresen hét óra körüli alvással kipihentnek érzik magukat, nincs feltétlenül szükség arra, hogy erőltetetten elérjék a nyolc órát. A kutatás alapján ugyanis az egészséges öregedés szempontjából a mérsékelt, kiegyensúlyozott alvás bizonyulhat a legkedvezőbbnek.