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alacsony vérnyomás

Sokan egészségesnek hiszik, pedig veszélyes: ez a gyakori állapot növelheti az Alzheimer-kór esélyét

18 perce
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Fontos összefüggés állhat a megfelelő vérnyomás és az agy egészsége között. Egy kutatás szerint az Alzheimer-kór kialakulásának kockázata akár háromszorosára is nőhet azoknál, akik tartósan alacsony vérnyomással élnek.
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alacsony vérnyomáskutatásdemenciaAlzheimer-kór

Egy új kutatás szerint az alacsony vérnyomás jelentősen növelheti az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét. A tudósok szerint a csökkent agyi vérellátás állhat a háttérben – írja a DailyMail. 

Alzheimer-kór: a túl alacsony vérnyomás megháromszorozhatja a kockázatot
Alzheimer-kór: a túl alacsony vérnyomás megháromszorozhatja a kockázatot (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A Michigan Technological University kutatói brit és amerikai adatbázisok elemzésével vizsgálták, milyen kapcsolat lehet a szív- és érrendszeri problémák, valamint a demencia leggyakoribb formája között. 

A kutatás során több mint 520 ezer brit résztvevő egészségügyi adatait elemezték, emellett amerikai adatokat is bevontak az összehasonlításba. 

Az eredmény meglepte a szakembereket: azoknál, akik alacsony vérnyomással éltek, lényegesen nagyobb eséllyel alakult ki Alzheimer-kór. 

Az alacsony vérnyomást – orvosi nevén hipotóniát – általában 90/60 Hgmm alatti értéknél állapítják meg. 

Míg a magas vérnyomás régóta ismert kockázati tényező a szívroham és a stroke szempontjából, az alacsony vérnyomás jóval kevesebb figyelmet kapott az elmúlt években. 

A kutatás szerint azonban a brit résztvevőknél az alacsony vérnyomás közel háromszorosára növelte az Alzheimer-kór kockázatát, míg az amerikai mintában majdnem kétszeres volt a kockázatemelkedés. 

A magas vérnyomás sem veszélytelen 

A magas vérnyomás szintén jelentősen növeli a betegség kialakulásának esélyét. A kutatók szerint a magas vérnyomással élők körében mintegy 1,6-szor gyakrabban fordult elő Alzheimer-kór, mint azoknál, akiknek normális volt a vérnyomásuk. 

A stroke-on átesett embereknél még nagyobb kockázatot találtak. A brit csoportban 50 százalékkal, az amerikai résztvevőknél pedig 85 százalékkal nőtt az Alzheimer-kór kialakulásának esélye. 

Mi lehet az összefüggés oka? 

A szakértők szerint a háttérben az agy vérellátása állhat. Ha a vérnyomás hosszabb időn keresztül túl alacsony, az agy kevesebb oxigénhez és tápanyaghoz juthat. Ez olyan környezetet teremthet, amely elősegíti az Alzheimer-kórra jellemző fehérjék, az úgynevezett amiloid-béta és tau fehérjék felhalmozódását. 

Az agy megfelelő működéséhez folyamatos és megfelelő vérkeringésre van szükség. 

A tanulmány vezető szerzője, Aili Toyli szerint az eredmények ismét rámutatnak arra, milyen fontos a szív- és érrendszer egészségének megőrzése. 

Egyre nagyobb kihívást jelent az Alzheimer-kór 

Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb formája, és világszerte emberek millióinak életét érinti. A betegség elsősorban az idősebb korosztályban fordul elő, de a szakértők szerint az életkor mellett egyre több olyan tényező válik ismertté, amely növelheti a kialakulásának kockázatát.

Ő a legfiatalabb, akit valaha Alzheimer-kórral diagnosztizáltak

Az Alzheimer-kór hagyományosan az időskor betegségének számít, amelyet a legtöbb ember a 65 év feletti korosztállyal társít. Azonban egy kínai tinédzser esete alapjaiban rengette meg ezt a bevett felfogást. A mindössze 19 éves fiatalembernél diagnosztizált Alzheimer-kór olyan tudományos vitát indított el, amely újradefiniálhatja a betegségről alkotott ismereteinket. További részletek az Origo oldalán.

 

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