Sokan egészségesnek hiszik, pedig veszélyes: ez a gyakori állapot növelheti az Alzheimer-kór esélyét

Egy új kutatás szerint az alacsony vérnyomás jelentősen növelheti az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét. A tudósok szerint a csökkent agyi vérellátás állhat a háttérben – írja a DailyMail.

Alzheimer-kór: a túl alacsony vérnyomás megháromszorozhatja a kockázatot (A kép illusztráció.)

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A Michigan Technological University kutatói brit és amerikai adatbázisok elemzésével vizsgálták, milyen kapcsolat lehet a szív- és érrendszeri problémák, valamint a demencia leggyakoribb formája között.

A kutatás során több mint 520 ezer brit résztvevő egészségügyi adatait elemezték, emellett amerikai adatokat is bevontak az összehasonlításba.

Az eredmény meglepte a szakembereket: azoknál, akik alacsony vérnyomással éltek, lényegesen nagyobb eséllyel alakult ki Alzheimer-kór.

Az alacsony vérnyomást – orvosi nevén hipotóniát – általában 90/60 Hgmm alatti értéknél állapítják meg.

Míg a magas vérnyomás régóta ismert kockázati tényező a szívroham és a stroke szempontjából, az alacsony vérnyomás jóval kevesebb figyelmet kapott az elmúlt években.

A kutatás szerint azonban a brit résztvevőknél az alacsony vérnyomás közel háromszorosára növelte az Alzheimer-kór kockázatát, míg az amerikai mintában majdnem kétszeres volt a kockázatemelkedés.

A magas vérnyomás sem veszélytelen

A magas vérnyomás szintén jelentősen növeli a betegség kialakulásának esélyét. A kutatók szerint a magas vérnyomással élők körében mintegy 1,6-szor gyakrabban fordult elő Alzheimer-kór, mint azoknál, akiknek normális volt a vérnyomásuk.

A stroke-on átesett embereknél még nagyobb kockázatot találtak. A brit csoportban 50 százalékkal, az amerikai résztvevőknél pedig 85 százalékkal nőtt az Alzheimer-kór kialakulásának esélye.

Mi lehet az összefüggés oka?

A szakértők szerint a háttérben az agy vérellátása állhat. Ha a vérnyomás hosszabb időn keresztül túl alacsony, az agy kevesebb oxigénhez és tápanyaghoz juthat. Ez olyan környezetet teremthet, amely elősegíti az Alzheimer-kórra jellemző fehérjék, az úgynevezett amiloid-béta és tau fehérjék felhalmozódását.

Az agy megfelelő működéséhez folyamatos és megfelelő vérkeringésre van szükség.

A tanulmány vezető szerzője, Aili Toyli szerint az eredmények ismét rámutatnak arra, milyen fontos a szív- és érrendszer egészségének megőrzése.