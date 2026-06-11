Sokan egészségesnek hiszik, pedig veszélyes: ez a gyakori állapot növelheti az Alzheimer-kór esélyét

Egy új kutatás szerint az alacsony vérnyomás jelentősen növelheti az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét. A tudósok szerint a csökkent agyi vérellátás állhat a háttérben – írja a DailyMail.
A Michigan Technological University kutatói brit és amerikai adatbázisok elemzésével vizsgálták, milyen kapcsolat lehet a szív- és érrendszeri problémák, valamint a demencia leggyakoribb formája között.
A kutatás során több mint 520 ezer brit résztvevő egészségügyi adatait elemezték, emellett amerikai adatokat is bevontak az összehasonlításba.
Az eredmény meglepte a szakembereket: azoknál, akik alacsony vérnyomással éltek, lényegesen nagyobb eséllyel alakult ki Alzheimer-kór.
Az alacsony vérnyomást – orvosi nevén hipotóniát – általában 90/60 Hgmm alatti értéknél állapítják meg.
Míg a magas vérnyomás régóta ismert kockázati tényező a szívroham és a stroke szempontjából, az alacsony vérnyomás jóval kevesebb figyelmet kapott az elmúlt években.
A kutatás szerint azonban a brit résztvevőknél az alacsony vérnyomás közel háromszorosára növelte az Alzheimer-kór kockázatát, míg az amerikai mintában majdnem kétszeres volt a kockázatemelkedés.
A magas vérnyomás sem veszélytelen
A magas vérnyomás szintén jelentősen növeli a betegség kialakulásának esélyét. A kutatók szerint a magas vérnyomással élők körében mintegy 1,6-szor gyakrabban fordult elő Alzheimer-kór, mint azoknál, akiknek normális volt a vérnyomásuk.
A stroke-on átesett embereknél még nagyobb kockázatot találtak. A brit csoportban 50 százalékkal, az amerikai résztvevőknél pedig 85 százalékkal nőtt az Alzheimer-kór kialakulásának esélye.
Mi lehet az összefüggés oka?
A szakértők szerint a háttérben az agy vérellátása állhat. Ha a vérnyomás hosszabb időn keresztül túl alacsony, az agy kevesebb oxigénhez és tápanyaghoz juthat. Ez olyan környezetet teremthet, amely elősegíti az Alzheimer-kórra jellemző fehérjék, az úgynevezett amiloid-béta és tau fehérjék felhalmozódását.
Az agy megfelelő működéséhez folyamatos és megfelelő vérkeringésre van szükség.
A tanulmány vezető szerzője, Aili Toyli szerint az eredmények ismét rámutatnak arra, milyen fontos a szív- és érrendszer egészségének megőrzése.
Egyre nagyobb kihívást jelent az Alzheimer-kór
Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb formája, és világszerte emberek millióinak életét érinti. A betegség elsősorban az idősebb korosztályban fordul elő, de a szakértők szerint az életkor mellett egyre több olyan tényező válik ismertté, amely növelheti a kialakulásának kockázatát.
Ő a legfiatalabb, akit valaha Alzheimer-kórral diagnosztizáltak
Az Alzheimer-kór hagyományosan az időskor betegségének számít, amelyet a legtöbb ember a 65 év feletti korosztállyal társít. Azonban egy kínai tinédzser esete alapjaiban rengette meg ezt a bevett felfogást. A mindössze 19 éves fiatalembernél diagnosztizált Alzheimer-kór olyan tudományos vitát indított el, amely újradefiniálhatja a betegségről alkotott ismereteinket. További részletek az Origo oldalán.