Milliók szedik ezt a készítményt, most aggasztó összefüggést találtak

Amerikai kutatók több mint egy évtized egészségügyi adatait elemezték, emellett Alzheimer-kóros betegek agyszöveteit és speciális egérmodelleket is vizsgáltak. Az eredmények szerint azoknál, akik enyhe kognitív zavarral éltek és glükózamint szedtek, 25 százalékkal nagyobb eséllyel alakult ki később Alzheimer-kór vagy más demenciatípus – írja a FOCUS Online.

A kutatók szerint a glükózamin és az Alzheimer-kór közötti kapcsolat további vizsgálatokat igényel

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A már Alzheimer-szerű demenciával diagnosztizált betegek körében a glükózamin használata 25 százalékkal magasabb halálozási kockázattal járt együtt. A kutatók szerint a szer olyan folyamatokat erősíthet az agyban, amelyek károsan befolyásolják az idegsejtek működését.

Az állatkísérletek során a glükózaminnal kezelt Alzheimer-egerek memóriateljesítménye is romlott. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a vizsgálat egyelőre csak összefüggést mutatott ki, nem bizonyította egyértelműen az ok-okozati kapcsolatot.

A kutatók ezért további klinikai vizsgálatokat sürgetnek. Addig is azt javasolják, hogy a memóriaproblémákkal vagy demenciával élő betegek konzultáljanak kezelőorvosukkal a glükózamin szedéséről.

Sokan egészségesnek hiszik, pedig veszélyes: ez a gyakori állapot növelheti az Alzheimer-kór esélyét

Fontos összefüggés állhat a megfelelő vérnyomás és az agy egészsége között. Egy kutatás szerint az Alzheimer-kór kialakulásának kockázata akár háromszorosára is nőhet azoknál, akik tartósan alacsony vérnyomással élnek.

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