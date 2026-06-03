Egyetlen hím sincs köztük, mégsem pusztul ki ez a faj – nélkülük is működik a túlélés?

Az Egyesült Államok déli részén és Mexikó folyóiban élő Amazon molly régóta fejtörést okoz a kutatóknak. Ez a különleges halfaj kizárólag nőstényekből áll, és úgy képes szaporodni, hogy utódaihoz a hímek genetikai állományát egyáltalán nem használja fel – írja a BBC.

Az Amazon molly az egyik legkülönlegesebb halfaj a világon, mivel kizárólag nőstény egyedekből áll

Fotó: X (Twitter)

A jelenség annyira szokatlan, hogy sok biológus szerint az ilyen fajoknak viszonylag gyorsan el kellene tűnniük az evolúció során. Az Amazon molly azonban makacsul bizonyítja az ellenkezőjét.

Hogyan szaporodik az Amazon molly?

Az Amazon molly úgynevezett ginogenezissel szaporodik. A nőstények ugyan párosodnak közeli rokonságban álló halfajok hímjeivel, de a spermiumok szerepe mindössze annyi, hogy elindítsák a petesejt fejlődését.

Bez mužjaka: Ova isključivo ženska riba zbunjuje naučnike 🐟♀️https://t.co/a0A09iOGUH — BBC NEWS na srpskom (@bbcnasrpskom) June 2, 2026

A hím genetikai anyaga ezt követően nem épül be az utódba, így minden megszülető hal nőstény lesz, és gyakorlatilag az anyja klónjaként jön világra.

A kutatók ezért gyakran „biológiai trükknek” vagy „genetikai rablásnak” nevezik ezt a folyamatot.

Miért olyan különleges az Amazon molly?

Az Amazon molly azért számít tudományos rejtélynek, mert a klasszikus evolúciós elméletek szerint az ivartalanul szaporodó fajok idővel genetikai problémákkal szembesülnek.

Normál esetben a szexuális szaporodás során a szülők génjei keverednek, ami növeli a genetikai változatosságot és segít kiszűrni a káros mutációkat.

Az ivartalanul szaporodó fajoknál viszont ezek a hibák generációról generációra halmozódhatnak fel. A tudósok hosszú ideig úgy vélték, hogy ez előbb-utóbb a faj kihalásához vezet. Ehhez képest az Amazon molly több mint 100 ezer éve fennmaradt.

Mi lehet az Amazon molly titka?

A legújabb kutatások szerint az Amazon molly valamilyen eddig nem teljesen ismert genetikai mechanizmus segítségével képes kezelni a káros mutációk felhalmozódását.

A szakértők szerint a természetben nem kizárólag a szexuális szaporodás biztosíthatja a genetikai egészség megőrzését. Elképzelhető, hogy az Amazon molly olyan alternatív megoldást fejlesztett ki, amely lehetővé teszi a hosszú távú túlélést.

A kutatók úgy vélik, a faj tanulmányozása segíthet jobban megérteni az evolúció működését, és akár új genetikai folyamatokra is fényt deríthet.