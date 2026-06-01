Döbbenet: egy tinédzser lány három lovat szurkált össze egy lóversenyen

A hatóságok szerint a 17 éves lány szombat hajnalban okozott ámokfutást a nevadai rendezvény helyszínén. A rendőröket hajnali 2 óra után riasztották, amikor bejelentés érkezett arról, hogy egy ló súlyos sérüléseket szenvedett egy istállóban. A helyszínre érkező nyomozókat azonban még sokkolóbb látvány fogadta: három állatot is szándékosan megsebesítettek egy éles tárggyal, számolt be a People.

A tinédzser ámokfutása egy Las Vegas-i hordókerülő lovasversenyen történt – Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Az ámokfutást követően kattant a bilincs

A rendőrök rövid időn belül egy közeli hotelben találták meg a feltételezett elkövetőt, akit azonnal őrizetbe vettek. A lányt ezt követően a Clark megyei fiatalkorúak intézetébe szállították. A vádak rendkívül súlyosak: összesen 12 rendbeli állatkínzás, valamint három rendbeli, 5000 dollárnál (1,5 millió Ft) nagyobb értékű rongálás miatt kell felelnie.

A versenyt szervező lovasszövetség közölte, hogy az incidens ugyan elszigetelt eset volt, de azonnal intézkedtek. Hangsúlyozták, hogy a lányt eltávolították a helyszínről, és jelenleg nincs további veszély. A történtek a résztvevőket is megrázták. Az egyik versenyző, a 17 éves Cali Raymer elmondta, korábban többször is beszélt a gyanúsítottal.

Ijesztő belegondolni, hogy ilyesmi itt megtörténhet

– fogalmazott.

A helyszínt biztosító South Point Hotel Casino & Spa közleményében hangsúlyozta: az érintett lovak túlélték a támadást, és jelenleg biztonságban vannak. A rendőrségi vizsgálat továbbra is tart, miközben egyre több kérdés merül fel azzal kapcsolatban, mi motiválhatott egy fiatalkorú lányt arra, hogy ártatlan állatok ellen forduljon egy családias hangulatú sporteseményen.

