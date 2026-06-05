Hatalmas monoklival fotózták le András volt herceget – mutatjuk!

Sandringham közelében, 2026. június 4-én kapták lencsevégre András Mountbatten-Windsort, amint autóval haladt Marsh Farm-i otthona környékén. András volt herceg jobb halántékától a szeme és az arca felé húzódó elszíneződés volt látható, de egy hozzá közel álló forrás szerint nincs ok aggodalomra, és „nem történt dráma” – írja a People.
András volt herceg arcán furcsa nyom látszott
A zúzódás pontos oka egyelőre nem ismert. A beszámolók szerint a nyom nem súlyos egészségügyi állapothoz köthető lehet, de részleteket orvosi titoktartásra hivatkozva nem közöltek.
Újabb kellemetlen figyelem
A fotók különösen érzékeny időszakban készültek: András tavaly elvesztette királyi címeit, azóta Andrew Mountbatten-Windsor néven emlegetik, és a Sandringham-birtokon él. A mostani képek így újra ráirányították a figyelmet a botrányoktól terhelt egykori hercegre.
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