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András herceg

Hatalmas monoklival fotózták le András volt herceget – mutatjuk!

1 órája
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Ritka nyilvános pillanatban fotózták le András volt herceget, és a képeken azonnal feltűnt valami szokatlan. András volt herceg arcán nagy, lilás véraláfutás látszott, ami rögtön találgatásokat indított el.
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András hercegAndrew Mountbatten-Windsorsérülészúzódás

Sandringham közelében, 2026. június 4-én kapták lencsevégre András Mountbatten-Windsort, amint autóval haladt Marsh Farm-i otthona környékén. András volt herceg jobb halántékától a szeme és az arca felé húzódó elszíneződés volt látható, de egy hozzá közel álló forrás szerint nincs ok aggodalomra, és „nem történt dráma” – írja a People.

Andrew Mountbatten-Windsor, azaz András volt herceg Britain's Prince Andrew, Duke of York leaves after attending for the Royal Family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham in eastern England, on December 25, 2023. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)
Andrew Mountbatten-Windsor, azaz András volt herceg
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

András volt herceg arcán furcsa nyom látszott

A zúzódás pontos oka egyelőre nem ismert. A beszámolók szerint a nyom nem súlyos egészségügyi állapothoz köthető lehet, de részleteket orvosi titoktartásra hivatkozva nem közöltek.

Újabb kellemetlen figyelem

A fotók különösen érzékeny időszakban készültek: András tavaly elvesztette királyi címeit, azóta Andrew Mountbatten-Windsor néven emlegetik, és a Sandringham-birtokon él. A mostani képek így újra ráirányították a figyelmet a botrányoktól terhelt egykori hercegre.

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