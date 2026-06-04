Nem fog rajta az idő? Angelina Jolie elárulta, hogyan tartja formában magát 51 évesen – galéria

Fizikai állóképességének megőrzésében a rendszeres mozgás is fontos szerepet játszik. Edzésprogramjában gyakran szerepelnek harcművészeti gyakorlatok, erősítő edzések és kardiótréningek, amelyek különösen hasznosnak bizonyultak az olyan akciófilmek forgatásai során, mint a Tomb Raider.

Angelina Jolie egészséghez való hozzáállását személyes tapasztalatai is formálták. A családjában előforduló daganatos betegségek miatt korábban megelőző műtétek mellett döntött, hogy csökkentse a rák kialakulásának kockázatát.

3 dolog, amit talán nem tudott Angelina Jolie-ról

1. Egészsége érdekében megelőző műtéten esett át

2013-ban nyilvánosan is beszélt arról, hogy BRCA1 génmutációja miatt megelőző kettős masztektómián esett át, jelentősen csökkentve a mellrák kialakulásának esélyét - számolt be róla a Vogue.

2. 16 tetoválása van

Angelina Jolie testét számos jelentéssel bíró tetoválás díszíti. Ezek között gyermekei születési helyének koordinátái és különböző idézetek is megtalálhatók.

3. Évekig az ENSZ munkáját segítette

Hosszú időn át dolgozott az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának jószolgálati nagyköveteként, majd különmegbízottként is.