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Angelina Jolie

Nem fog rajta az idő? Angelina Jolie elárulta, hogyan tartja formában magát 51 évesen – galéria

13 perce
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Június 4-én ünnepli 51. születésnapját Angelina Jolie, aki évtizedek óta Hollywood egyik legismertebb és legbefolyásosabb sztárja. Angelina Jolie nemcsak filmszerepeivel, hanem tudatos életmódjával, szigorú edzésrutinjával és egészségtudatos döntéseivel is felhívta magára a figyelmet.
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Angelina Joliediétaszületésnap

Hat gyermek édesanyjaként, Oscar-díjas színésznőként és humanitárius aktivistaként Angelina Jolie továbbra is meghatározó alakja a nemzetközi közéletnek.  A színésznő az elmúlt évtizedekben nemcsak a filmvásznon bizonyított, hanem magánéletében is olyan döntéseket hozott, amelyek emberek millióira voltak hatással.

Angelina Jolie - Avant- première du film "Coutures" au cinéma Pathé Palace à Paris le 9 février 2026. © Coadic Guirec/Bestimage Preview of the film "Coutures" at the Pathé Palace cinema in Paris on February 9, 2026.
Angelina Jolie 51 évesen is tudatos életmódot folytat - Fotó: COADIC GUIREC / BESTIMAGE / 00742541

Angelina Jolie életmódja és egészséghez való hozzáállása

A színésznő köztudottan nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmódra. A Times of India információi szerint étrendjét főként friss gyümölcsök, zöldségek, sovány fehérjeforrások és teljes kiőrlésű gabonák alkotják, miközben igyekszik kerülni a feldolgozott élelmiszereket.

A képre kattintva galéria nyílik:

Angelina Jolie, AngelinaJolie
Angelina Jolie, AngelinaJolie
Angelina Jolie, AngelinaJolie
Angelina Jolie, AngelinaJolie
Angelina Jolie, AngelinaJolie
Angelina Jolie, AngelinaJolie
Angelina Jolie, AngelinaJolie
Angelina Jolie, AngelinaJolie
Angelina Jolie, AngelinaJolie
Angelina Jolie, AngelinaJolie
Angelina Jolie, AngelinaJolie
Angelina Jolie, AngelinaJolie
Angelina Jolie, AngelinaJolie
Angelina Jolie, AngelinaJolie
Angelina Jolie, AngelinaJolie
Angelina Jolie, AngelinaJolie
Angelina Jolie, AngelinaJolie
Angelina Jolie, AngelinaJolie
Angelina Jolie, AngelinaJolie
Angelina Jolie, AngelinaJolie
Angelina Jolie, AngelinaJolie
Galéria: Angelina Jolie
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Angelina Jolie

Fizikai állóképességének megőrzésében a rendszeres mozgás is fontos szerepet játszik. Edzésprogramjában gyakran szerepelnek harcművészeti gyakorlatok, erősítő edzések és kardiótréningek, amelyek különösen hasznosnak bizonyultak az olyan akciófilmek forgatásai során, mint a Tomb Raider.

Angelina Jolie egészséghez való hozzáállását személyes tapasztalatai is formálták. A családjában előforduló daganatos betegségek miatt korábban megelőző műtétek mellett döntött, hogy csökkentse a rák kialakulásának kockázatát.

3 dolog, amit talán nem tudott Angelina Jolie-ról

1. Egészsége érdekében megelőző műtéten esett át

2013-ban nyilvánosan is beszélt arról, hogy BRCA1 génmutációja miatt megelőző kettős masztektómián esett át, jelentősen csökkentve a mellrák kialakulásának esélyét - számolt be róla a Vogue.

2. 16 tetoválása van

Angelina Jolie testét számos jelentéssel bíró tetoválás díszíti. Ezek között gyermekei születési helyének koordinátái és különböző idézetek is megtalálhatók.

3. Évekig az ENSZ munkáját segítette

Hosszú időn át dolgozott az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának jószolgálati nagyköveteként, majd különmegbízottként is.

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