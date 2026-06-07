45 éves lett Anna Kurnyikova, aki még mindig egy szexszimbólum – galéria

Anna Kurnyikova szépségéért férfiak milliói rajongtak, poszterei ott lógtak a kamaszfiúk szobáinak falán, miközben sokan azt sem tudták pontosan, milyen eredményeket ért el a pályán. Pedig a szőke teniszező nemcsak gyönyörű volt, hanem kifejezetten eredményes játékosnak is számított.
Már 14 évesen Anna Kurnyikova lábai előtt hevert
Kurnyikova Moszkvában született 1981-ben, és rendkívül fiatalon berobbant a teniszvilágba. Már tinédzserként Grand Slam-tornákon menetelt, 16 évesen pedig Wimbledonban az elődöntőjéig jutott, ami akkoriban szenzációszámba ment.
A WTA-világranglistán egyéniben egészen a 8. helyig kapaszkodott fel, ami sokak által elfeledett teljesítmény. A kritikusok ugyanis később gyakran csak a külsejéről beszéltek.
Ami egyéniben nem jött össze, azt párosban pótolta. Martina Hingisszel legendás duót alkotott, együtt két Australian Openet nyertek, és Kurnyikova 1999-ben a páros világranglista első helyére is feljutott. Sokan ma is meglepődnek, amikor megtudják, hogy az inkább szexinek, mint sztárjátékosnak kikiáltott játékos valójában többszörös Grand Slam-győztes.
A teniszpályánál is nagyobb sikert aratott a címlapokon
Sokan nem tudják, hogy Kurnyikova karrierje tragikusan korán ért véget. Állandó hát- és gerincproblémái miatt mindössze 21 évesen visszavonult a profi sporttól. Abban az életkorban, amikor a legtöbb teniszező pályafutása éppen csak beindul, ő már kénytelen volt búcsút mondani a versenysportnak.
Kurnyikova népszerűsége messze túlnőtt a sportágon. A világ legnagyobb magazinjai versengtek érte. Szerepelt a Sports Illustrated legendás fürdőruhás különszámában, címlapra került a Maximban, az FHM-ben, a Vogue-ban, az Elle-ben és a Cosmopolitanban is.
2002-ben az FHM olvasói a világ legszexibb nőjének választották. Sokan úgy tartották, hogy ő volt az első sportolónő, aki globális popsztárrá vált pusztán a megjelenésének és karizmájának köszönhetően.
Egy videoklip forgatásán találkozott Enrique Iglesias-szal
A magánéletében is hollywoodi történet bontakozott ki. 2001-ben szerepelt Enrique Iglesias Escape című videoklipjében, ahol egymásba szerettek. A kapcsolatuk azóta is tart, ami szinte példátlan a sztárvilágban.
Bár évtizedek óta együtt élnek, a pár rendkívül ritkán nyilatkozik a magánéletéről, és tudatosan kerülik a reflektorfényt. A párnak először ikrei születtek, Nicholas és Lucy 2017-ben. 2020-ban aztán megszületett kislányuk, Mary, majd 2025 decemberében világra jött negyedik gyermekük, Romeo is.
A család az Egyesült Államokban, Miamiban él visszavonultan. A korábbi világklasszis az utóbbi években szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Míg egykor a világ legtöbbet fotózott női sportolói közé tartozott, ma elsősorban édesanyaként él, és csak elvétve oszt meg családi pillanatokat a közösségi médiában. Enrique Iglesias-szal együtt a celebvilág egyik legrejtélyesebb és legtartósabb kapcsolatát alkotják.
45 évesen is milliók emlékeznek rá
Kevés sportoló mondhatja el magáról, hogy több mint húsz évvel a visszavonulása után is világszerte ismerik a nevét. Anna Kurnyikova nem nyert egyéni Grand Slamet, mégis korszakos jelenség lett: egyszerre volt sikeres sportoló, modell, reklámarc és a férfiak egyik legnagyobb kedvence.
És bár már régóta nem lép pályára, a neve még mindig ugyanúgy képes felkelteni az érdeklődést, mint fénykorában.
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