45 éves lett Anna Kurnyikova, aki még mindig egy szexszimbólum – galéria

Anna Kurnyikova szépségéért férfiak milliói rajongtak, poszterei ott lógtak a kamaszfiúk szobáinak falán, miközben sokan azt sem tudták pontosan, milyen eredményeket ért el a pályán. Pedig a szőke teniszező nemcsak gyönyörű volt, hanem kifejezetten eredményes játékosnak is számított.

Nem csoda, hogy Anna Kurnyikova szépsééért mai napig odavannak a férfiak – Fotó: GLYN KIRK / AFP

Már 14 évesen Anna Kurnyikova lábai előtt hevert

Kurnyikova Moszkvában született 1981-ben, és rendkívül fiatalon berobbant a teniszvilágba. Már tinédzserként Grand Slam-tornákon menetelt, 16 évesen pedig Wimbledonban az elődöntőjéig jutott, ami akkoriban szenzációszámba ment.

A WTA-világranglistán egyéniben egészen a 8. helyig kapaszkodott fel, ami sokak által elfeledett teljesítmény. A kritikusok ugyanis később gyakran csak a külsejéről beszéltek.

Ami egyéniben nem jött össze, azt párosban pótolta. Martina Hingisszel legendás duót alkotott, együtt két Australian Openet nyertek, és Kurnyikova 1999-ben a páros világranglista első helyére is feljutott. Sokan ma is meglepődnek, amikor megtudják, hogy az inkább szexinek, mint sztárjátékosnak kikiáltott játékos valójában többszörös Grand Slam-győztes.

A teniszpályánál is nagyobb sikert aratott a címlapokon

Sokan nem tudják, hogy Kurnyikova karrierje tragikusan korán ért véget. Állandó hát- és gerincproblémái miatt mindössze 21 évesen visszavonult a profi sporttól. Abban az életkorban, amikor a legtöbb teniszező pályafutása éppen csak beindul, ő már kénytelen volt búcsút mondani a versenysportnak.

Kurnyikova népszerűsége messze túlnőtt a sportágon. A világ legnagyobb magazinjai versengtek érte. Szerepelt a Sports Illustrated legendás fürdőruhás különszámában, címlapra került a Maximban, az FHM-ben, a Vogue-ban, az Elle-ben és a Cosmopolitanban is.

2002-ben az FHM olvasói a világ legszexibb nőjének választották. Sokan úgy tartották, hogy ő volt az első sportolónő, aki globális popsztárrá vált pusztán a megjelenésének és karizmájának köszönhetően.

Egy videoklip forgatásán találkozott Enrique Iglesias-szal

A magánéletében is hollywoodi történet bontakozott ki. 2001-ben szerepelt Enrique Iglesias Escape című videoklipjében, ahol egymásba szerettek. A kapcsolatuk azóta is tart, ami szinte példátlan a sztárvilágban.