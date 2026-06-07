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Anna Kurnyikova

45 éves lett Anna Kurnyikova, aki még mindig egy szexszimbólum – galéria

25 perce
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Milliók rajongtak érte, pedig soha nem nyert egyetlen tornát sem egyéniben. Ma ünnepli 45. születésnapját az orosz Anna Kurnyikova, aki a kilencvenes évek végén és a kétezres évek elején nemcsak a tenisztudása, hanem szexi külseje miatt is nagy népszerűségnek örvendett.
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Anna Kurnyikovaszexszimbólumteniszcímlap

Anna Kurnyikova szépségéért férfiak milliói rajongtak, poszterei ott lógtak a kamaszfiúk szobáinak falán, miközben sokan azt sem tudták pontosan, milyen eredményeket ért el a pályán. Pedig a szőke teniszező nemcsak gyönyörű volt, hanem kifejezetten eredményes játékosnak is számított.

Anna Kurnyikova
Nem csoda, hogy Anna Kurnyikova szépsééért mai napig odavannak a férfiak – Fotó: GLYN KIRK / AFP

Már 14 évesen Anna Kurnyikova lábai előtt hevert

Kurnyikova Moszkvában született 1981-ben, és rendkívül fiatalon berobbant a teniszvilágba. Már tinédzserként Grand Slam-tornákon menetelt, 16 évesen pedig Wimbledonban az elődöntőjéig jutott, ami akkoriban szenzációszámba ment.

A WTA-világranglistán egyéniben egészen a 8. helyig kapaszkodott fel, ami sokak által elfeledett teljesítmény. A kritikusok ugyanis később gyakran csak a külsejéről beszéltek.

Ami egyéniben nem jött össze, azt párosban pótolta. Martina Hingisszel legendás duót alkotott, együtt két Australian Openet nyertek, és Kurnyikova 1999-ben a páros világranglista első helyére is feljutott. Sokan ma is meglepődnek, amikor megtudják, hogy az inkább szexinek, mint sztárjátékosnak kikiáltott játékos valójában többszörös Grand Slam-győztes.

A teniszpályánál is nagyobb sikert aratott a címlapokon

Sokan nem tudják, hogy Kurnyikova karrierje tragikusan korán ért véget. Állandó hát- és gerincproblémái miatt mindössze 21 évesen visszavonult a profi sporttól. Abban az életkorban, amikor a legtöbb teniszező pályafutása éppen csak beindul, ő már kénytelen volt búcsút mondani a versenysportnak.

Kurnyikova népszerűsége messze túlnőtt a sportágon. A világ legnagyobb magazinjai versengtek érte. Szerepelt a Sports Illustrated legendás fürdőruhás különszámában, címlapra került a Maximban, az FHM-ben, a Vogue-ban, az Elle-ben és a Cosmopolitanban is.

2002-ben az FHM olvasói a világ legszexibb nőjének választották. Sokan úgy tartották, hogy ő volt az első sportolónő, aki globális popsztárrá vált pusztán a megjelenésének és karizmájának köszönhetően.

Egy videoklip forgatásán találkozott Enrique Iglesias-szal

A magánéletében is hollywoodi történet bontakozott ki. 2001-ben szerepelt Enrique Iglesias Escape című videoklipjében, ahol egymásba szerettek. A kapcsolatuk azóta is tart, ami szinte példátlan a sztárvilágban.

Bár évtizedek óta együtt élnek, a pár rendkívül ritkán nyilatkozik a magánéletéről, és tudatosan kerülik a reflektorfényt. A párnak először ikrei születtek, Nicholas és Lucy 2017-ben. 2020-ban aztán megszületett kislányuk, Mary, majd 2025 decemberében világra jött negyedik gyermekük, Romeo is.

A család az Egyesült Államokban, Miamiban él visszavonultan. A korábbi világklasszis az utóbbi években szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Míg egykor a világ legtöbbet fotózott női sportolói közé tartozott, ma elsősorban édesanyaként él, és csak elvétve oszt meg családi pillanatokat a közösségi médiában. Enrique Iglesias-szal együtt a celebvilág egyik legrejtélyesebb és legtartósabb kapcsolatát alkotják.

45 évesen is milliók emlékeznek rá

Kevés sportoló mondhatja el magáról, hogy több mint húsz évvel a visszavonulása után is világszerte ismerik a nevét. Anna Kurnyikova nem nyert egyéni Grand Slamet, mégis korszakos jelenség lett: egyszerre volt sikeres sportoló, modell, reklámarc és a férfiak egyik legnagyobb kedvence.

És bár már régóta nem lép pályára, a neve még mindig ugyanúgy képes felkelteni az érdeklődést, mint fénykorában.

Képekért kattintson a fotóra:

Anna Kurnyikova, AnnaKurnyikova, Russian Anna Kournikova shows her joy at knocking out French Open winner, Croat Iva Majoli, 02 July during their ladies quarter-final match at the Wimbledon Championships. The 16 year-old could meet Swiss Martina Hingis
Anna Kurnyikova, AnnaKurnyikova, Tennis star Anna Kournikova arrives decked out in a custom-made cheong sam, a traditional Chinese dress, 06 January at the players' party for the Super Power Challenge Cup 06 January in Hong Kong. Kournikova will compete
Anna Kurnyikova, AnnaKurnyikova, Russian tennis star Anna Kournikova frolics with dolphin Zac at Seaworld on the Gold Coast in eastern Australia, south of Brisbane 02 January, 2000. Kounikova, 18, is in town for the Australian Women's Hardcourt tourname
Anna Kurnyikova, AnnaKurnyikova, Tennis galmour girl Anna Kournikova takes to the catwalk in the role of model at an Omega watch fashion show at the start of the Watson's Water Challenge tennis tournament players' party 02 January 2001 in Hong Kong. Kou
Anna Kurnyikova, AnnaKurnyikova, MDF20129030. LA TENISTA RUSA ANNA KOURNIKOVA, DEBUTO COMO MODELO AL GRABAR JUNTO CON ENRIQUE IGLESIAS, EL VIDEO DE SU SEGUNDO SENCILLO DE SU MULTIPREMIADO ALBUM <ESCAPE>. MARTES 29 DE ENERO 2002. LA QUIMICA ENTRE LA TENIS
Anna Kurnyikova, AnnaKurnyikova, 10/21/03 NYC Anna Kournikova arrives at The Eighth Annual GQ "Men Of The Year" Awards from The Regent Hotel Wall Street NYC Digital Photo by ©Brian Zak/PHOTOlink www.photolink.org 305-695-3935 MANDATORY DOUBLE CREDIT
Anna Kurnyikova, AnnaKurnyikova, NEWPORT BEACH, CALIFORNIA - OCTOBER 10: Tennis player Anna Kournikova arrives for the 3rd Annual "An Enduring Vision" Charity Gala, a fund raising collabaration between the Elton John AIDS Foundation, National AIDS Fund a
Anna Kurnyikova, AnnaKurnyikova, Anna Kournikova © Barry Rosen / eyevine
Anna Kurnyikova, AnnaKurnyikova, August 31, 2005 Hollywood, CA. Anna Kournikova 2005 World Music Awards Kodak Theatre Photo © Jim Smeal/BEImages
Anna Kurnyikova, AnnaKurnyikova, HOLLYWOOD - FEBRUARY 28: Tennis player Anna Kournikova arrives at the General Motors Ten event on February 28, 2006 in Hollywood, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) *** Local Caption *** Anna Kournikov
Anna Kurnyikova, AnnaKurnyikova, Anna Kournikova © Barry Rosen / eyevine
Anna Kurnyikova, AnnaKurnyikova, BEVERLY HILLS, CA - SEPTEMBER 15: Tennis player Anna Kournikova walks the catwalk at Runway For Life Benefiting St. Jude at the Beverly Hilton on September 15, 2006 in Beverly Hills, California. (Photo by Stephen Shuger
Anna Kurnyikova, AnnaKurnyikova, HOLLYWOOD - FEBRUARY 28: Tennis player Anna Kournikova arrives at the General Motors Ten event on February 28, 2006 in Hollywood, California. (Photo by Anna KurnyikovaFrazer Harrison/Getty Images) *** Local Caption ***
Anna Kurnyikova, AnnaKurnyikova, Anna Kournikova and Enrique Iglesias had diner at the Market restaurant after spending the day shopping for jewelery in Paris, France on September 24, 2009. Photo by ABACAPRESS.COM
Anna Kurnyikova, AnnaKurnyikova, Anna Kournikova at the opening of Istanbul Fashion Week in Istanbul, Turkey, on August 24, 2010. Photo by AA/ABACAPRESS.COM
Anna Kurnyikova, AnnaKurnyikova, Anna Kournikova in the classic Marilyn Monroe blow up dress pose. She's advertising Adidas' ClimaCool range, the first ever shoe to offer all round breathabiltiy or 'air conditioning' for feet. For editorial use only. No
Anna Kurnyikova, AnnaKurnyikova, MIAMI BEACH, FL - NOVEMBER 12; BREAKING NEWS - FILE PHOTO shot on 10/9/13, - Enrique Iglesias and Anna Kournikova Announce Arrival of Baby No. 4 in Miami Beach, Florida....People: Enrique Iglesias , Anna Kournikova (Cred
Galéria: A születésnapos Anna Kurnyikova legjobb képei
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Anna Kurnyikova a győzelmét ünnepli 1997-ben

Erről is írtunk már korábban az Origón:

A szexszimbólum teniszkirálynő, aki elmenekült a kegyetlen világhírnév elől

A korábbi szexszimbólum szupermodellt, Anna Kurnyikovát – akit a világ legszexibb teniszezőnőjének tartottak – két év után először látták nyilvánosság előtt, ám a megjelenése azonnal aggodalmat keltett a rajongói körében. Az exsportolót ugyanis egy miami luxus- bevásárlóközpontban kapták lencsevégre, amint egy kerekesszékben ült. Az orosz szépség rögös utat járt be az anyaságig, napjainkban pedig a világ elől elzárva él a híres spanyol énekessel, Enrique Iglesiasszal. Anna Kurnyikova drámai története mindenki számára nagy tanulság lehet.

A szexszimbólum sztárjátékos 44 évesen ismét anya lett – mutatjuk az első fotót!

Hatalmas örömhír érkezett. Az egykori teniszcsillag, Anna Kurnyikova bejelentette, hogy megszületett negyedik gyermeke. A 44 éves sportoló a hírt közösségi oldalán osztotta meg, egy meghitt fényképpel kísérve, amelyen a kisbaba meleg takaróba bugyolálva, egy édes kis sapkával és egy lajhár plüssel látható.

 

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