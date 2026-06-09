Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Valami történik Oroszországban – teljesen megváltozott Putyin viselkedése

Sport

Szoboszlai ezzel a szuperautóval érkezhetett Debrecenbe, egyből kitört a kommentháború – videó

A keresztapa 3.

Meghalt A Keresztapa 3 sztárja

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
65 éves korában meghalt Anthony Guidera, A keresztapa 3 színésze. A szomorú hírt a felesége erősítette meg, aki szerint Anthony Guidera három héttel azután hunyt el, hogy tisztázatlan okokból leállt a szíve.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A keresztapa 3.hollywoodiszínészhalál

Valarie Guidera elmondása szerint férje május 11-én lett rosszul a dél-kaliforniai otthonukban. Anthony Guidera szívmegállást szenvedett, ezután kórházba szállították és lélegeztetőgépre került – írja a Mirror

Anthony Guidera a világhírű Al Pacino oldalán játszott A Keresztapa 3-ban – Fotó: Youtube
Anthony Guidera a világhírű Al Pacino oldalán játszott A Keresztapa 3-ban
Fotó: YouTube

Anthony Guidera több ismert filmben is szerepelt

A színész három héten keresztül életfenntartó kezelés alatt állt, mielőtt családja korábbi kívánságának megfelelően úgy döntött, lekapcsolják a gépekről. A színész végül otthon, békés körülmények között hunyt el.

Felesége a Facebookon jelentette be a halálhírt.

Megtört szívvel jelentjük be szeretett Anthony hirtelen halálát. Teljesen összetörtünk, és próbáljuk feldolgozni a felfoghatatlant”

– írta.

Anthony Guidera legismertebb szerepét az 1990-es A keresztapa 3 című filmben kapta, ahol a Corleone család egyik testőrét alakította Al Pacino oldalán.

A színész több más ismert filmben is feltűnt, köztük a Species, A szikla, Az utolsó postás és az Armageddon című produkciókban. Sorozatokban is szerepelt, többek között a Baywatchban, a Star Trek: Deep Space Nine-ban és az Angelben.

Anthony Guidera utoljára 2005-ben szerepelt filmben.

Halála újabb veszteség A keresztapa trilógia rajongói számára. Az elmúlt években több ikonikus szereplő is meghalt a legendás filmsorozatból.

Natalie Portman 45 éves lett – a Star Wars-sztárjáról ezt kevesen tudják

45. születésnapját ünnepelte Natalie Portman. A színésznő karrierjének legnagyobb sikerét a Fekete hattyú című film hozta meg, amelyben nyújtott alakításáért Oscar- és Golden Globe-díjat is kapott.

Ilyen különleges autója csak egy hollywoodi világsztárnak van

Egy 1929-es versenyautó lelke, modern elektromos hajtás és több mint száz egyedi részlet találkozik abban az egyetlen példányban készült Bentley-ben, amelyet az egyik hollywoodi filmszínész számára készített a brit Hedley Studios. Jason Momoa nem egyszerűen egy autót rendelt, hanem egy guruló műalkotást, amelyből egyetlen darab létezik.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!