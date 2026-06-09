Meghalt A Keresztapa 3 sztárja

Valarie Guidera elmondása szerint férje május 11-én lett rosszul a dél-kaliforniai otthonukban. Anthony Guidera szívmegállást szenvedett, ezután kórházba szállították és lélegeztetőgépre került – írja a Mirror.

Anthony Guidera a világhírű Al Pacino oldalán játszott A Keresztapa 3-ban

Fotó: YouTube

Anthony Guidera több ismert filmben is szerepelt

A színész három héten keresztül életfenntartó kezelés alatt állt, mielőtt családja korábbi kívánságának megfelelően úgy döntött, lekapcsolják a gépekről. A színész végül otthon, békés körülmények között hunyt el.

Felesége a Facebookon jelentette be a halálhírt.

Megtört szívvel jelentjük be szeretett Anthony hirtelen halálát. Teljesen összetörtünk, és próbáljuk feldolgozni a felfoghatatlant”

– írta.

Anthony Guidera legismertebb szerepét az 1990-es A keresztapa 3 című filmben kapta, ahol a Corleone család egyik testőrét alakította Al Pacino oldalán.

A színész több más ismert filmben is feltűnt, köztük a Species, A szikla, Az utolsó postás és az Armageddon című produkciókban. Sorozatokban is szerepelt, többek között a Baywatchban, a Star Trek: Deep Space Nine-ban és az Angelben.

Anthony Guidera utoljára 2005-ben szerepelt filmben.

Halála újabb veszteség A keresztapa trilógia rajongói számára. Az elmúlt években több ikonikus szereplő is meghalt a legendás filmsorozatból.

Natalie Portman 45 éves lett – a Star Wars-sztárjáról ezt kevesen tudják

45. születésnapját ünnepelte Natalie Portman. A színésznő karrierjének legnagyobb sikerét a Fekete hattyú című film hozta meg, amelyben nyújtott alakításáért Oscar- és Golden Globe-díjat is kapott.

Ilyen különleges autója csak egy hollywoodi világsztárnak van

Egy 1929-es versenyautó lelke, modern elektromos hajtás és több mint száz egyedi részlet találkozik abban az egyetlen példányban készült Bentley-ben, amelyet az egyik hollywoodi filmszínész számára készített a brit Hedley Studios. Jason Momoa nem egyszerűen egy autót rendelt, hanem egy guruló műalkotást, amelyből egyetlen darab létezik.