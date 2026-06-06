Azonnal ellenőrizze a beállításokat, ha ilyen telefon van a zsebében

Fontos frissítést adott ki az Apple több új iPhone-modellhez, ezért érdemes mielőbb ellenőrizni a készülék beállításait azoknak, akik érintett telefont használnak. A frissítés egy kellemetlen hibát javít, amely egyes felhasználóknál gondot okozhatott a töltésnél.

Töltési hibát javít az Apple frissítése (A kép illusztráció)

Fotó: Unsplash

Töltési hibát javít az Apple frissítése

Az Apple tájékoztatása szerint a probléma az iPhone Air és az iPhone 17 modelleket érintheti, köztük a Pro és Pro Max változatokat is. A hiba bizonyos esetekben megakadályozhatta a vezetékes töltést, főleg akkor, amikor az akkumulátor már majdnem teljesen lemerült.

A vállalat szerint csak kevés felhasználónál jelentkezett a gond, de akinek ilyen készüléke van, annak mindenképpen érdemes telepítenie az új szoftvert.

A frissítés azért is fontos, mert egy töltési hiba különösen kellemetlen lehet akkor, amikor a telefon akkumulátora már alig bírja.

Így lehet telepíteni az új iOS-verziót

Az érintett iPhone-tulajdonosok a Beállítások menüben ellenőrizhetik, elérhető-e számukra az iOS 26.5.1. Ehhez az Általános menüpontban a Szoftverfrissítés részt kell megnyitni, majd a Frissítés most lehetőséget választani.

A telepítés előtt érdemes Wi-Fi-hálózathoz csatlakozni, mert a frissítés mérete jelentős, mintegy 13,6 GB.

Az Apple előtt egyébként nagy hét áll: június 8-án kezdődik a WWDC fejlesztői konferencia, ahol várhatóan az iOS 27 újdonságairól is szó lesz – írja a Mirror.

Az eddigi legkifinomultabb adatlopásra figyelmeztetik mobilosok millióit

Az Apple sürgős frissítést adott ki 2026. áprilisában, az iPhone-ok és iPadek védelmében. Az adatlopás kockázata azért különösen nagy, mert a támadók fertőzött weboldalakon keresztül is bejuthatnak az eszközökre. A szakértők szerint a halogatás komoly biztonsági veszélyt jelenthet a felhasználóknak.