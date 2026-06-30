Áramszünet Kelenföldön: földkábel-hiba miatt maradtak áram nélkül több százan

Az E.ON áramszüneti térképe szerint az üzemzavar 18:38-kor kezdődött. A szolgáltató adatai alapján több transzformátorkörzetben is megszakadt az áramszolgáltatás - írja az Index.

Földkábel-meghibásodás miatt több száz kelenföldi ügyfél maradt átmenetileg áram nélkül Fotó: Unsplash

Az áramszünet az alábbi területeket érintette:

Mohai út–Kocsi út: 333 ügyfél;

Bártfai utca–Petzvál József utca: 567 ügyfél;

Fejér Lipót utca–Bártfai utca: 1 ügyfél;

Soproni út–Prielle Kornélia utca: 454 ügyfél;

Prielle Kornélia utca–Nádorliget utca: 330 ügyfél.

Földkábel hibásodott meg

Az áramszolgáltató lapunk megkeresésére közölte, hogy üzemirányítási rendszereik azonnal érzékelték a hibát, ezért a szerelőcsapatokat késlekedés nélkül a helyszínre irányították.

Tájékoztatásuk szerint földkábel-meghibásodás miatt szünetelt az áramszolgáltatás Kelenföld egy részén. A szakemberek először a hiba pontos helyét határozták meg, ezt követően megkezdték a javítási munkálatokat.

Az E.ON hangsúlyozta, hogy munkatársai mindent megtettek annak érdekében, hogy az áramszolgáltatást a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsák, egyúttal megköszönték az érintett ügyfelek türelmét és megértését.

Estére helyreállt a szolgáltatás

A szolgáltató tájékoztatását követően, este 8 óra körül frissült az E.ON áramszüneti térképe. Az adatok alapján a meghibásodást sikerült elhárítani, így az érintett területeken fokozatosan helyreállt az áramszolgáltatás.