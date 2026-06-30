Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
kelenföld

Áramszünet Kelenföldön: földkábel-hiba miatt maradtak áram nélkül több százan

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Áramszünet alakult ki kedden este Budapest XI. kerületének több részén. Az E.ON tájékoztatása szerint földkábel-meghibásodás okozta a kiesést, amely Kelenföld több utcájában összesen több mint 1600 ügyfelet érintett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kelenföldáramszünetmeghibásodás

Az E.ON áramszüneti térképe szerint az üzemzavar 18:38-kor kezdődött. A szolgáltató adatai alapján több transzformátorkörzetben is megszakadt az áramszolgáltatás - írja az Index.

Földkábel-meghibásodás miatt több száz kelenföldi ügyfél maradt átmenetileg áram nélkül
Földkábel-meghibásodás miatt több száz kelenföldi ügyfél maradt átmenetileg áram nélkül Fotó: Unsplash

Az áramszünet az alábbi területeket érintette:

  • Mohai út–Kocsi út: 333 ügyfél;
  • Bártfai utca–Petzvál József utca: 567 ügyfél;
  • Fejér Lipót utca–Bártfai utca: 1 ügyfél;
  • Soproni út–Prielle Kornélia utca: 454 ügyfél;
  • Prielle Kornélia utca–Nádorliget utca: 330 ügyfél.

Földkábel hibásodott meg

Az áramszolgáltató lapunk megkeresésére közölte, hogy üzemirányítási rendszereik azonnal érzékelték a hibát, ezért a szerelőcsapatokat késlekedés nélkül a helyszínre irányították.

Tájékoztatásuk szerint földkábel-meghibásodás miatt szünetelt az áramszolgáltatás Kelenföld egy részén. A szakemberek először a hiba pontos helyét határozták meg, ezt követően megkezdték a javítási munkálatokat.

Az E.ON hangsúlyozta, hogy munkatársai mindent megtettek annak érdekében, hogy az áramszolgáltatást a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsák, egyúttal megköszönték az érintett ügyfelek türelmét és megértését.

Estére helyreállt a szolgáltatás

A szolgáltató tájékoztatását követően, este 8 óra körül frissült az E.ON áramszüneti térképe. Az adatok alapján a meghibásodást sikerült elhárítani, így az érintett területeken fokozatosan helyreállt az áramszolgáltatás.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!