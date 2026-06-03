36 millió forintot érő kincsre bukkant egy mezőn – akár az ön kertjében is lehet!

Hihetetlen szerencse érte Kevin Mintót, aki egy Somerset megyei mezőn fémkeresőzött, amikor egy különös csillanásra lett figyelmes. A 68 éves férfi először azt gondolta, hogy egy római pénzérmét talált, ám a földből végül egy rendkívül ritka aranygyűrű került elő.

Az aranygyűrű közel 1700 éven át rejtőzött a föld alatt, mielőtt egy fémkeresős megtalálta.

Fotó: Facebook

A szakértők szerint a csaknem 1700 éves ékszer Nagy-Britannia egyik legjelentősebb római kori lelete lehet – írja a The Guardian.

Mitől különleges ez az aranygyűrű?

Az aranygyűrű körülbelül Kr. u. 297-ből származik, és nemcsak mérete, hanem kidolgozottsága miatt is kiemelkedő.

A 48 grammos ékszer közepén egy finoman megmunkált drágakő látható, amelyen a római győzelem istennője, Victoria szerepel egy kétlovas harci szekéren. A régészek szerint a gyűrű mérete és művészi kivitelezése rendkívül ritka kombináció.

A szakértők úgy vélik, hogy tulajdonosa a korabeli elit tagja lehetett: akár egy helytartó, egy gazdag kereskedő vagy egy jelentős földbirtokos is viselhette.

Hogyan találták meg az aranygyűrűt?

A történet évekkel korábban kezdődött. Kevin Minto már 2017-ben római kori érméket talált ugyanazon a területen, ezért rendszeresen visszajárt a helyszínre.

A kitartása végül meghozta gyümölcsét. 2018-ban bukkant rá az aranygyűrűre, amely mellett később további 297 római kori pénzérmét is találtak.