Meglepő fordulat Ariana Grande szerelmi életében: erre senki nem számított

A bennfentesek most megerősítették, hogy az énekesnő és Ethan Slater kapcsolata csendben lezárult, és már hónapokkal ezelőtt külön utakon folytatták. Ariana Grande szakításának híre ugyan csak később került nyilvánosságra, de a döntés nem volt hirtelen, és mindketten igyekeztek békésen rendezni a helyzetet – számolt be róla a Page Six.
Ariana Grande románcának lassú kifutása és a háttérben zajló feszültségek
A két sztár a „Wicked” forgatásán ismerkedett meg.
Akkor Ariana Grande még Dalton Gomez házastársa volt, Ethan Slater pedig már elvált a feleségétől.
A románc gyorsan a sajtó középpontjába került, és sokan vitatták az időzítését és a körülményeit. Lilly Jay később nyilvánosan is megszólalt, és arról beszélt, hogy a történtek komoly fájdalmat okoztak számára. Más források viszont azt hangsúlyozták, hogy a válási folyamatok már zajlottak, amikor közelebb kerültek egymáshoz. Ariana Grande az „Eternal Sunshine” turnén is utalt a múltjára, és a színpadon többször reflektált a változásokra.
A „Thank U, Next” előadásakor játékosan reagált a saját életére és korábbi kapcsolataira is. A történet most új fejezethez érkezett, ahol mindketten a nyilvánosság figyelme mellett próbálnak továbblépni és új egyensúlyt találni.
Barátság vagy annál több?
Ariana Grande és Cynthia Erivo a „Wicked” folytatása során ismét a figyelem középpontjába kerültek, miután közös szerepléseik és színpadi izzó kémiájuk újra találgatásokat indítottak el. Bár sokan a kapcsolatuk mélységéről spekulálnak, a felek továbbra is hangsúlyozzák a szakmai együttműködést és a baráti viszonyt. A film körüli fokozódó érdeklődés azonban csak tovább erősíti a „barátság vagy annál több?” típusú kérdéseket a rajongók körében.
Ariana Grande meglepte a rajongókat
A popsztár új frizurája felrobbantotta az internetet. A rajongók felfedezték, hogy a színésznőként is ténykedő Ariana Grande búcsút intett ikonikus szőke hajának, és valami sokkal vadabbat próbált ki.