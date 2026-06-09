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Meglepő fordulat Ariana Grande szerelmi életében: erre senki nem számított

40 perce
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Ariana Grande magánélete ismét reflektorfényben, és Hollywoodban már mindenki azt találgatja, mi zajlik valójában a háttérben. Ariana Grande szerelmi életéről az elmúlt időszakban egyre több ellentmondásos hír és találgatás keringett, miközben a részletek csak lassan szivárogtak ki.
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Ariana Grandekapcsolatszerelemszakítás

A bennfentesek most megerősítették, hogy az énekesnő és Ethan Slater kapcsolata csendben lezárult, és már hónapokkal ezelőtt külön utakon folytatták. Ariana Grande szakításának híre ugyan csak később került nyilvánosságra, de a döntés nem volt hirtelen, és mindketten igyekeztek békésen rendezni a helyzetet számolt be róla a Page Six.

Ariana Grande
Ariana Grande és Ethan Slater kapcsolata véget ért.
Fotó: Javier Rojas / Northfoto

Ariana Grande románcának lassú kifutása és a háttérben zajló feszültségek

A két sztár a „Wicked” forgatásán ismerkedett meg.

 Akkor Ariana Grande még Dalton Gomez házastársa volt, Ethan Slater pedig már elvált a feleségétől. 

A románc gyorsan a sajtó középpontjába került, és sokan vitatták az időzítését és a körülményeit. Lilly Jay később nyilvánosan is megszólalt, és arról beszélt, hogy a történtek komoly fájdalmat okoztak számára. Más források viszont azt hangsúlyozták, hogy a válási folyamatok már zajlottak, amikor közelebb kerültek egymáshoz. Ariana Grande az „Eternal Sunshine” turnén is utalt a múltjára, és a színpadon többször reflektált a változásokra.

 A „Thank U, Next” előadásakor játékosan reagált a saját életére és korábbi kapcsolataira is. A történet most új fejezethez érkezett, ahol mindketten a nyilvánosság figyelme mellett próbálnak továbblépni és új egyensúlyt találni.

Barátság vagy annál több?

Ariana Grande és Cynthia Erivo a „Wicked” folytatása során ismét a figyelem középpontjába kerültek, miután közös szerepléseik és színpadi izzó kémiájuk újra találgatásokat indítottak el. Bár sokan a kapcsolatuk mélységéről spekulálnak, a felek továbbra is hangsúlyozzák a szakmai együttműködést és a baráti viszonyt. A film körüli fokozódó érdeklődés azonban csak tovább erősíti a „barátság vagy annál több?” típusú kérdéseket a rajongók körében.

Ariana Grande meglepte a rajongókat

A popsztár új frizurája felrobbantotta az internetet. A rajongók felfedezték, hogy a színésznőként is ténykedő Ariana Grande búcsút intett ikonikus szőke hajának, és valami sokkal vadabbat próbált ki.

 

 

 

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