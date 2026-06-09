Meglepő fordulat Ariana Grande szerelmi életében: erre senki nem számított

A bennfentesek most megerősítették, hogy az énekesnő és Ethan Slater kapcsolata csendben lezárult, és már hónapokkal ezelőtt külön utakon folytatták. Ariana Grande szakításának híre ugyan csak később került nyilvánosságra, de a döntés nem volt hirtelen, és mindketten igyekeztek békésen rendezni a helyzetet – számolt be róla a Page Six.

Ariana Grande és Ethan Slater kapcsolata véget ért.

Fotó: Javier Rojas / Northfoto

Ariana Grande románcának lassú kifutása és a háttérben zajló feszültségek

A két sztár a „Wicked” forgatásán ismerkedett meg.

Akkor Ariana Grande még Dalton Gomez házastársa volt, Ethan Slater pedig már elvált a feleségétől.

A románc gyorsan a sajtó középpontjába került, és sokan vitatták az időzítését és a körülményeit. Lilly Jay később nyilvánosan is megszólalt, és arról beszélt, hogy a történtek komoly fájdalmat okoztak számára. Más források viszont azt hangsúlyozták, hogy a válási folyamatok már zajlottak, amikor közelebb kerültek egymáshoz. Ariana Grande az „Eternal Sunshine” turnén is utalt a múltjára, és a színpadon többször reflektált a változásokra.

A „Thank U, Next” előadásakor játékosan reagált a saját életére és korábbi kapcsolataira is. A történet most új fejezethez érkezett, ahol mindketten a nyilvánosság figyelme mellett próbálnak továbblépni és új egyensúlyt találni.