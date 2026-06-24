Elárvereznék a Titanic kincseit, az amerikai kormány közbelépett

Több mint száz, a Titanicból származó tárgy értékesítését tervezi az RMS Titanic Inc., ám az amerikai kormány szerint a lépés sértené a korábbi megállapodásokat és a roncshelyszín védelmére vonatkozó kötelezettségeket. A vita már a bíróság elé került – tudta meg a The Guardian.
A Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) által képviselt amerikai állam frissen nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumok alapján igyekszik megakadályozni, hogy a vállalat árverésre bocsássa a híres óceánjáróból kiemelt tárgyakat.
Aranyékszerek is kalapács alá kerülhetnek
A georgiai székhelyű RMS Titanic Inc. rendelkezik a Titanic roncsának kizárólagos mentési jogaival. A cég eddig múzeumokban és vándorkiállításokon mutatta be a felszínre hozott tárgyakat, most azonban először azok értékesítését is tervezi.
A bírósági dokumentumok szerint több mint száz relikviát árvereznének el, köztük
egy bronz kerubszobrot, egy aranyrögökből készült nyakláncot, egy szív alakú medált, valamint személyes tárgyakat, pénzérméket, konyhai eszközöket és dísztárgyakat.
A vállalat emellett egy négy várost érintő nemzetközi kiállítást is tervez, ám annak helyszíneit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Az amerikai kormány szerint az árverés ellentétes lenne azokkal a korábbi megállapodásokkal, amelyek alapján az RMS Titanic csak kiállítási célokra használhatja a kiemelt tárgyakat.
A hatóságok azt is kifogásolják, hogy a cég nem kérte a bíróság jóváhagyását, és úgy véli, erre nincs is szüksége.
A vállalat ügyvédei ugyanakkor korábban azt állították, hogy a tervezett értékesítés nem sérti a hatályos bírósági döntéseket.
Korábban is heves ellenállásba ütköztek az eladási tervek
Az RMS Titanic 1987 óta több ezer tárgyat és a hajótest egyes darabjait is kiemelte az Atlanti-óceán mélyéről. A cég bevételeinek jelentős része ezek kiállításából származik, de pénzügyi nehézségek és új kutatások finanszírozása miatt korábban is többször felmerült a relikviák eladása.
Az ilyen próbálkozásokat azonban rendszerint bíróságok, örökségvédelmi szervezetek és az áldozatok hozzátartozói is ellenezték, mivel a tárgyak egy része az utasokhoz tartozott.
Azonban azok a relikviák, amelyeket a túlélők mentettek meg, vagy amelyeket a mentésben részt vevők emeltek ki a vízből, szabadon értékesíthetők, és gyakran rendkívül magas áron kelnek el.
Egy utas által viselt mentőmellény idén áprilisban több mint 900 ezer dollárért talált gazdára, míg a túlélőket kimentő hajó kapitányának ajándékozott arany zsebóráért 2024-ben csaknem 2 millió dollárt fizettek.
Az árverési szakértők szerint a Titanic iránti, több mint egy évszázada töretlen érdeklődés, valamint a fennmaradt relikviák ritkasága továbbra is óriási keresletet és kiemelkedő árakat eredményez a gyűjtők körében.
A Titanic 1912-ben, első útján süllyedt el, miután jéghegynek ütközött. A fedélzeten tartózkodó mintegy 2200 ember közül több mint 1500-an vesztették életüket. A hajó és a hozzá kapcsolódó relikviák iránti érdeklődés több mint egy évszázad elteltével sem csökkent, ami az árverési szakértők szerint rendkívül magas árakat eredményez a ritka emléktárgyak piacán.