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Elárvereznék a Titanic kincseit, az amerikai kormány közbelépett

2 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Újabb jogi csata bontakozik ki a Titanic öröksége körül: a roncs mentési jogaival rendelkező vállalat több mint száz relikviát értékesítene, de az amerikai kormány szerint erre nincs felhatalmazása.
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titanicamerikai kormánybíróság

Több mint száz, a Titanicból származó tárgy értékesítését tervezi az RMS Titanic Inc., ám az amerikai kormány szerint a lépés sértené a korábbi megállapodásokat és a roncshelyszín védelmére vonatkozó kötelezettségeket. A vita már a bíróság elé került – tudta meg a The Guardian

United Kingdom, Northern Ireland, Cultra near Belfast, Ulster Folk and Transport Museum photo collection, image of the construction of the RMS Titanic by the shipyards of Harland and Wolff in Belfast (Photo by RIEGER Bertrand / hemis.fr / Hemis via AFP)
Az Ulsteri Néprajzi és Közlekedési Múzeum fotója a Titanic építéséről a belfasti Harland and Wolff hajógyárban.
Fotó: RIEGER BERTRAND / AFP

A Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) által képviselt amerikai állam frissen nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumok alapján igyekszik megakadályozni, hogy a vállalat árverésre bocsássa a híres óceánjáróból kiemelt tárgyakat.

Aranyékszerek is kalapács alá kerülhetnek

A georgiai székhelyű RMS Titanic Inc. rendelkezik a Titanic roncsának kizárólagos mentési jogaival. A cég eddig múzeumokban és vándorkiállításokon mutatta be a felszínre hozott tárgyakat, most azonban először azok értékesítését is tervezi.

France, Paris, Porte de Versailles Exhibition Center, Titanic exhibition, the life size replica of the famous First Class Grand Staircase (Photo by BLANCHOT Philippe / hemis.fr / hemis.fr / Hemis via AFP)
A Porte de Versailles Kiállítási Központ Titanic-kiállításán a hajó híres első osztályú nagylépcsőjének életnagyságú másolata.
Fotó: BLANCHOT PHILIPPE / AFP

A bírósági dokumentumok szerint több mint száz relikviát árvereznének el, köztük 

egy bronz kerubszobrot, egy aranyrögökből készült nyakláncot, egy szív alakú medált, valamint személyes tárgyakat, pénzérméket, konyhai eszközöket és dísztárgyakat.

A vállalat emellett egy négy várost érintő nemzetközi kiállítást is tervez, ám annak helyszíneit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az amerikai kormány szerint az árverés ellentétes lenne azokkal a korábbi megállapodásokkal, amelyek alapján az RMS Titanic csak kiállítási célokra használhatja a kiemelt tárgyakat. 

A hatóságok azt is kifogásolják, hogy a cég nem kérte a bíróság jóváhagyását, és úgy véli, erre nincs is szüksége.

A vállalat ügyvédei ugyanakkor korábban azt állították, hogy a tervezett értékesítés nem sérti a hatályos bírósági döntéseket.

Korábban is heves ellenállásba ütköztek az eladási tervek

Az RMS Titanic 1987 óta több ezer tárgyat és a hajótest egyes darabjait is kiemelte az Atlanti-óceán mélyéről. A cég bevételeinek jelentős része ezek kiállításából származik, de pénzügyi nehézségek és új kutatások finanszírozása miatt korábban is többször felmerült a relikviák eladása.

Az ilyen próbálkozásokat azonban rendszerint bíróságok, örökségvédelmi szervezetek és az áldozatok hozzátartozói is ellenezték, mivel a tárgyak egy része az utasokhoz tartozott.

Azonban azok a relikviák, amelyeket a túlélők mentettek meg, vagy amelyeket a mentésben részt vevők emeltek ki a vízből, szabadon értékesíthetők, és gyakran rendkívül magas áron kelnek el. 

Egy utas által viselt mentőmellény idén áprilisban több mint 900 ezer dollárért talált gazdára, míg a túlélőket kimentő hajó kapitányának ajándékozott arany zsebóráért 2024-ben csaknem 2 millió dollárt fizettek.

Az árverési szakértők szerint a Titanic iránti, több mint egy évszázada töretlen érdeklődés, valamint a fennmaradt relikviák ritkasága továbbra is óriási keresletet és kiemelkedő árakat eredményez a gyűjtők körében.

A Titanic 1912-ben, első útján süllyedt el, miután jéghegynek ütközött. A fedélzeten tartózkodó mintegy 2200 ember közül több mint 1500-an vesztették életüket. A hajó és a hozzá kapcsolódó relikviák iránti érdeklődés több mint egy évszázad elteltével sem csökkent, ami az árverési szakértők szerint rendkívül magas árakat eredményez a ritka emléktárgyak piacán.

 

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