Elárvereznék a Titanic kincseit, az amerikai kormány közbelépett

Több mint száz, a Titanicból származó tárgy értékesítését tervezi az RMS Titanic Inc., ám az amerikai kormány szerint a lépés sértené a korábbi megállapodásokat és a roncshelyszín védelmére vonatkozó kötelezettségeket. A vita már a bíróság elé került – tudta meg a The Guardian.

Az Ulsteri Néprajzi és Közlekedési Múzeum fotója a Titanic építéséről a belfasti Harland and Wolff hajógyárban.

Fotó: RIEGER BERTRAND / AFP

A Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) által képviselt amerikai állam frissen nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumok alapján igyekszik megakadályozni, hogy a vállalat árverésre bocsássa a híres óceánjáróból kiemelt tárgyakat.

Aranyékszerek is kalapács alá kerülhetnek

A georgiai székhelyű RMS Titanic Inc. rendelkezik a Titanic roncsának kizárólagos mentési jogaival. A cég eddig múzeumokban és vándorkiállításokon mutatta be a felszínre hozott tárgyakat, most azonban először azok értékesítését is tervezi.

A Porte de Versailles Kiállítási Központ Titanic-kiállításán a hajó híres első osztályú nagylépcsőjének életnagyságú másolata.

Fotó: BLANCHOT PHILIPPE / AFP

A bírósági dokumentumok szerint több mint száz relikviát árvereznének el, köztük

egy bronz kerubszobrot, egy aranyrögökből készült nyakláncot, egy szív alakú medált, valamint személyes tárgyakat, pénzérméket, konyhai eszközöket és dísztárgyakat.

A vállalat emellett egy négy várost érintő nemzetközi kiállítást is tervez, ám annak helyszíneit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az amerikai kormány szerint az árverés ellentétes lenne azokkal a korábbi megállapodásokkal, amelyek alapján az RMS Titanic csak kiállítási célokra használhatja a kiemelt tárgyakat.

A hatóságok azt is kifogásolják, hogy a cég nem kérte a bíróság jóváhagyását, és úgy véli, erre nincs is szüksége.

A vállalat ügyvédei ugyanakkor korábban azt állították, hogy a tervezett értékesítés nem sérti a hatályos bírósági döntéseket.

Korábban is heves ellenállásba ütköztek az eladási tervek

Az RMS Titanic 1987 óta több ezer tárgyat és a hajótest egyes darabjait is kiemelte az Atlanti-óceán mélyéről. A cég bevételeinek jelentős része ezek kiállításából származik, de pénzügyi nehézségek és új kutatások finanszírozása miatt korábban is többször felmerült a relikviák eladása.

Az ilyen próbálkozásokat azonban rendszerint bíróságok, örökségvédelmi szervezetek és az áldozatok hozzátartozói is ellenezték, mivel a tárgyak egy része az utasokhoz tartozott.