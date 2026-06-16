Szinte meg sem lehet mozdulni – pusztító árvíz bénította meg több állam életét, videón a káosz

Az árvíz és a heves esőzések több déli államban is komoly fennakadásokat okoznak. A hatóságok szerint Texas, Louisiana és Mississippi egyes területein az elmúlt napokban jelentős mennyiségű csapadék hullott, ami több helyen elöntötte az utakat és veszélyes közlekedési helyzeteket teremtett.

Az árvíz miatt több helyen mentési munkálatokra volt szükség (Képünk illusztráció)

Fotó: JIM VONDRUSKA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A texasi Bandera megyében egy nő életét vesztette, miután autóját az áradó víz elsodorta. A hatóságok tájékoztatása szerint a nő segélyhívást kezdeményezett, de a kapcsolat rövid időn belül megszakadt. A járművet és az áldozatot később több kilométerrel lejjebb találták meg – számolt be róla az ABC NEWS.

Az árvíz miatt több államban is riasztást adtak ki

A meteorológiai szolgálatok szerint több mint 17 millió ember él olyan területen, ahol árvízfigyelmeztetés van érvényben. A legnagyobb veszély Texas délkeleti részét, Louisiana középső térségét és Mississippi egyes megyéit érinti. A szakemberek szerint helyenként rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullhat, ami villámárvizeket idézhet elő. Több városban már most is utak kerültek víz alá, egyes helyeken pedig vízi mentéseket kellett végrehajtani.

A meteorológusok figyelemmel kísérnek egy, a Mexikói-öböl nyugati részén kialakuló alacsony nyomású rendszert is. Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont szerint jelentős esély van arra, hogy a képződmény trópusi viharrá fejlődjön.

Amennyiben a rendszer eléri a szükséges erősséget, az Arthur nevet kapja, és az idei atlanti hurrikánszezon első elnevezett trópusi vihara lesz. A szakértők szerint a rendszer további heves esőzéseket hozhat a térségbe a hét második felében.

Súlyos viharokra készül a középnyugati régió

Miközben a déli államokban az áradások jelentik a legnagyobb veszélyt, a középnyugati térségben újabb szélsőséges időjárási helyzet kialakulására figyelmeztetnek.

A meteorológiai előrejelzések szerint mintegy 40 millió ember él olyan területen, ahol szerdán heves zivatarok, akár nagy méretű tornádók, óránként 130 kilométert meghaladó széllökések és jelentős jégeső kialakulására is számítani lehet.

A legnagyobb kockázat Illinois és Indiana állam egyes részeit érinti, de a veszélyzónába több más középnyugati állam is beletartozik.