Szinte meg sem lehet mozdulni – pusztító árvíz bénította meg több állam életét, videón a káosz

Az árvíz és a heves esőzések több déli államban is komoly fennakadásokat okoznak. A hatóságok szerint Texas, Louisiana és Mississippi egyes területein az elmúlt napokban jelentős mennyiségű csapadék hullott, ami több helyen elöntötte az utakat és veszélyes közlekedési helyzeteket teremtett.
A texasi Bandera megyében egy nő életét vesztette, miután autóját az áradó víz elsodorta. A hatóságok tájékoztatása szerint a nő segélyhívást kezdeményezett, de a kapcsolat rövid időn belül megszakadt. A járművet és az áldozatot később több kilométerrel lejjebb találták meg – számolt be róla az ABC NEWS.
Az árvíz miatt több államban is riasztást adtak ki
A meteorológiai szolgálatok szerint több mint 17 millió ember él olyan területen, ahol árvízfigyelmeztetés van érvényben. A legnagyobb veszély Texas délkeleti részét, Louisiana középső térségét és Mississippi egyes megyéit érinti. A szakemberek szerint helyenként rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullhat, ami villámárvizeket idézhet elő. Több városban már most is utak kerültek víz alá, egyes helyeken pedig vízi mentéseket kellett végrehajtani.
A meteorológusok figyelemmel kísérnek egy, a Mexikói-öböl nyugati részén kialakuló alacsony nyomású rendszert is. Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont szerint jelentős esély van arra, hogy a képződmény trópusi viharrá fejlődjön.
Amennyiben a rendszer eléri a szükséges erősséget, az Arthur nevet kapja, és az idei atlanti hurrikánszezon első elnevezett trópusi vihara lesz. A szakértők szerint a rendszer további heves esőzéseket hozhat a térségbe a hét második felében.
Súlyos viharokra készül a középnyugati régió
Miközben a déli államokban az áradások jelentik a legnagyobb veszélyt, a középnyugati térségben újabb szélsőséges időjárási helyzet kialakulására figyelmeztetnek.
A meteorológiai előrejelzések szerint mintegy 40 millió ember él olyan területen, ahol szerdán heves zivatarok, akár nagy méretű tornádók, óránként 130 kilométert meghaladó széllökések és jelentős jégeső kialakulására is számítani lehet.
A legnagyobb kockázat Illinois és Indiana állam egyes részeit érinti, de a veszélyzónába több más középnyugati állam is beletartozik.
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