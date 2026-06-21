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halálos baleset

Autó ütközött frontálisan egy kamionnal – egy 73 éves nő vesztette életét

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Vasárnap délután súlyos közúti baleset történt Szeben megyében, Vesztény és Fenyőfalva között. Az ütközés következtében egy 73 éves nő életét vesztette.
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halálos balesetszemélygékocsikamion

Halálos baleset történt vasárnap délután az 1-es számú országút 294-es kilométerénél, a Szeben megyei Vesztény (Veștem) és Fenyőfalva (Bradu) között. A balesetben egy személygépkocsi és egy teherautó ütközött össze, a helyszínelés idejére pedig teljesen lezárták az érintett útszakaszt – számolt be róla a Maszol.

A halálos baleset helyszínén teljes útzár mellett dolgoztak a mentőegységek.
A halálos baleset helyszínén teljes útzár mellett dolgoztak a mentőegységek
Fotó: ISU Sibiu/Maszol

A Szeben Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a személyautót egy 82 éves, bukaresti férfi vezette. Az első vizsgálatok alapján a járművezető egyelőre tisztázatlan okból elveszítette uralmát az autó felett, áttért a szemközti forgalmi sávba, majd frontálisan összeütközött a szemből érkező teherautóval.

A baleset következtében két embert a járművekből műszaki mentők segítségével kellett kiszabadítani. Az országos közlekedési információs központ (Infotrafic) korábban arról számolt be, hogy az egyik sérült újraélesztésére is szükség volt.

A rendőrség közlése szerint a személygépkocsiban utazó 73 éves bukaresti nő a helyszínen életét vesztette. A 82 éves sofőr megsérült, őt kórházba szállították további ellátásra.

A halálos baleset helyszínén jelentős torlódás alakult ki

A hatóságok a helyszínelés és a mentési munkálatok idejére mindkét irányban leállították a forgalmat az érintett útszakaszon. Az Infotrafic tájékoztatása szerint a lezárás miatt jelentős torlódás alakult ki a térségben.

A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

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