Megfeledkezett gyermekeiről az anya: 70 fokra forrósodott autóban vesztette életét két kisfiú

Ismét két kisgyermek életét követelte a Franciaországban tomboló hőség, valamint az emberi figyelmetlenség. A négyéves Kassim Benouali és kétéves öccse, Sadek azt követően hunyt el, miután egy autóban rekedtek, ahol a hőmérséklet elérhette a 70 Celsius-fokot is. A gyermekekre az édesanyjuk, Wafa El Boubkari talált rá eszméletlenül, miután hazatértek az úszásból és egy szupermarketben tett látogatásból a carpentras-i Bois de l'Ubac-ban. A helyszínre ezután mentőt riasztottak, azonban minden erőfeszítés ellenére sem sikerült már újraéleszteni a gyermekeket.

Forró autóban vesztette életét két kisfiú

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Tűzforró autóban vesztette életét két kisfiú

Az ügyészek kezdetben azt feltételezték, a fiúk az édesanyjuk tudta nélkül zárkóztak be a járműbe, később azonban kiderült: Boubkari azt mondta a rendőrségnek, megfeledkezett a gyermekeiről. Ugyanakkor, a nő - aki két másik, tíz év alatti gyermek édesanyja is - több különböző beszámolóval állt elő a történtekről, így az eset körülményei zavarosak: egy másik vallomásában ugyanis az anya már azt állította, a gyerekek a tudta nélkül szálltak be az autóba, bezárták maguk mögött az ajtókat, és csapdába estek. Jelenleg gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával folytatnak nyomozást az ügyben.

A múlt hét folyamán elvégzett, előzetes boncolás megállapította: a fiúk túlzott hőségnek lettek kitéve, és kiszáradás végzett velük. A testvérpár temetését pénteken tartották a Carpentras-mecsetben - írja a Mirror.

Boys, 2 and 4, found dead in car named - as vehicle ‘may have reached 70C’https://t.co/tdFnd8fkZL pic.twitter.com/X7098pdktI — The Mirror (@DailyMirror) June 28, 2026

A fraciaországi Saint-Gratienben egy egész hasonló tragédiában hunyt el egy kétéves kisfiú. Itt a szülők abban a hitben voltak, a gyermekük a szobájában alszik, majd később már eszméletlenül találtak rá a család kocsijában. Az eset körülményei egyelőre nem tisztázottak, így a rendőrség itt is nyomozást folytat.