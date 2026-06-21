Csatornába zuhant egy autó Milánó közelében – kilenc fiatal közül hárman meghaltak

Három 17 éves tinédzser meghalt egy Milánó közelében történt autóbalesetben, amikor egy személyautó egy csatornába zuhant vasárnap hajnalban az olaszországi Senago térségében.
Az autóbalesetben több fiatalkorú is érintett
A Daily Mail tájékoztatása szerint a járműben összesen kilenc fiatal utazott. Az Audit egy 19 éves olasz állampolgár vezette, aki a vizsgálat jelenlegi állása szerint alkoholt fogyaszthatott a baleset előtt. A sofőr ellen súlyosbító körülmények között elkövetett halálos közúti baleset okozása miatt indult eljárás.
Az autóbaleset következtében két 17 éves fiú a helyszínen életét vesztette, míg egy velük egykorú lány a kórházba szállítást követően halt bele sérüléseibe. A jármű további hat utasa megsérült, őket kórházban ápolják.
A mentőszolgálatokhoz a riasztás a kora reggeli órákban érkezett. A helyszínre rendőrök, tűzoltók és búvárok is kivonultak, akik részt vettek a mentési és kutatási munkálatokban. A csatornából később daru segítségével emelték ki a járművet.
A milánói ügyészség elrendelte az áldozatok boncolását, miközben a hatóságok tovább vizsgálják a tragédia pontos körülményeit.
Az esetre reagált Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és közlekedési miniszter is, aki közösségi oldalán részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, és hangsúlyozta a felelős közlekedés fontosságát.
Ez is érdekelheti
Bezúzták az autót – nem tudták, hogy valaki benne ül
Vérfürdő Modenában – autóval tarolta le az embereket, majd késsel vadászott rájuk