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autóbaleset

Csatornába zuhant egy autó Milánó közelében – kilenc fiatal közül hárman meghaltak

52 perce
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Súlyos közlekedési tragédia történt vasárnap hajnalban az olaszországi Milánó közelében. Az autóbaleset során egy kilenc fiatalt szállító személyautó egy csatornába zuhant, a balesetben három 17 éves tinédzser meghalt, többen pedig megsérültek.
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autóbalesetcsatornaMilánózuhanás

Három 17 éves tinédzser meghalt egy Milánó közelében történt autóbalesetben, amikor egy személyautó egy csatornába zuhant vasárnap hajnalban az olaszországi Senago térségében.

Az autóbaleset után daruval emelték ki a járművet a csatornából.
Az autóbaleset után daruval emelték ki a járművet a csatornából
Fotó: Facebook/Vigili del Fuoco

Az autóbalesetben több fiatalkorú is érintett

A Daily Mail tájékoztatása szerint a járműben összesen kilenc fiatal utazott. Az Audit egy 19 éves olasz állampolgár vezette, aki a vizsgálat jelenlegi állása szerint alkoholt fogyaszthatott a baleset előtt. A sofőr ellen súlyosbító körülmények között elkövetett halálos közúti baleset okozása miatt indult eljárás.

Az autóbaleset következtében két 17 éves fiú a helyszínen életét vesztette, míg egy velük egykorú lány a kórházba szállítást követően halt bele sérüléseibe. A jármű további hat utasa megsérült, őket kórházban ápolják.

A mentőszolgálatokhoz a riasztás a kora reggeli órákban érkezett. A helyszínre rendőrök, tűzoltók és búvárok is kivonultak, akik részt vettek a mentési és kutatási munkálatokban. A csatornából később daru segítségével emelték ki a járművet.

A milánói ügyészség elrendelte az áldozatok boncolását, miközben a hatóságok tovább vizsgálják a tragédia pontos körülményeit.

Az esetre reagált Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és közlekedési miniszter is, aki közösségi oldalán részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, és hangsúlyozta a felelős közlekedés fontosságát.

@tg1rai La strage infinita di giovanissimi sulle strade. L’ultimo drammatico #incidente è avvenuto nella notte a #Senago, nel Milanese. Un’auto con nove ragazzi a bordo è precipitata in un canale: tre 17enni sono morti, tornavano dalla festa di un amico. Gli altri sei sono feriti. Arrestato per omicidio stradale plurimo aggravato il ragazzo alla guida, un 18enne che guidava ubriaco. #Tg1 ♬ audio originale - Tg1Rai

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