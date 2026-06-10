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tolvaj

Elképesztő eset: autólopás közben halt meg egy tolvaj az Egyesült Királyságban

1 órája
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Különös és tragikus körülmények között vesztette életét egy 35 éves férfi Angliában. Az elkövető egy sikertelen autólopási kísérlet során dulakodásba keveredett egy egyetemi professzorral, majd nem sokkal később meghalt.
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A történet még 2022 júliusában kezdődött, amikor a rendőrség egy korábbi betörés miatt próbálta elfogni Daniel Smitht a Devon és Dorset határán fekvő Axminster térségében. A férfi egy rendőri intézkedés során elmenekült, falakon mászott át és kerteken keresztül próbált eltűnni az üldözők elől. Menekülése közben először egy idős házaspár autóját próbálta elvinni, de mivel nem találta a kulcsokat, továbbrohant egy közeli házhoz. Ott sikerült megszereznie egy kulcscsomót, majd autólopást hajtott végre - írja a Daily Mail.

autólopás
A rendőrség még vizsgálja az autólopás körülményeit (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Autólopás közben halt meg

A jármű tulajdonosa, Dr. Charlie Thame filozófiaprofesszor észrevette a történteket, és megpróbálta megakadályozni a lopást. A vizsgálaton elhangzott vallomása szerint attól tartott, hogy a zavartnak és agresszívnak tűnő férfi veszélyt jelenthet rá vagy a családjára. A professzor az autó anyósülésére ült, miközben a tolvaj megpróbált elhajtani. A helyzet gyorsan elfajult. Smith tolatás közben nekiütközött egy kapuoszlopnak, majd dulakodás alakult ki közte és a tulajdonos között. Dr. Thame szerint a férfi ütésekkel próbálkozott, és olyan mozdulatokat tett, amelyekből arra következtetett, hogy akár fegyver is lehet nála. 

A professzor végül megpróbálta kiszedni az autóból a férfit, miközben fizikai küzdelem alakult ki közöttük.

A szemtanúk beszámolói több ponton eltérnek egymástól. Egy szomszéd azt állította, hogy a professzor a térdét a férfi nyakára helyezte, ezt azonban Dr. Thame és több tanú is határozottan tagadta. A professzor szerint csupán megfékezni próbálta a férfit, aki ekkor már rendkívül zaklatott állapotban volt. Miután Smith eszméletét vesztette, a jelenlévők azonnal megkezdték az újraélesztését, majd a mentők is a helyszínre érkeztek. Az életét azonban már nem sikerült megmenteni. A halottkémi vizsgálat során elhangzott szakértői vélemény szerint a férfi halálát kórházon kívüli szívmegállás okozta, amely összefüggésbe hozható az akut viselkedési zavarral, a kokainfogyasztással és az alkalmazott kényszerítő intézkedésekkel.

A rendőrség korábban kihallgatta Dr. Thame-et az ügyben, ám végül nem emeltek ellene vádat, és nem indítottak további eljárást.

A vizsgálat célja annak pontos feltárása, hogy a tragédiához vezető események során milyen szerepet játszottak az üldözés körülményei, a fizikai összetűzés, valamint a férfi egészségi állapota és droghasználata. Az ügyben indított halottkémi eljárás tovább folytatódik.

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