Örülhetnek a nyaralást tervezők: bővítenek egy fontos autópályát Horvátországban

Várhatóan 2027-ben kezdődik, és három-négy év alatt fejeződik be az A1-es autópálya Zágráb és Károlyváros közötti szakaszának felújítása és bővítése - írta a Jutarnji List című horvát napilap kedden a közlekedési tárca közleményére hivatkozva.

Háromsávosra bővítik a Zágráb és Károlyváros közötti autópálya-szakaszt / Fotó: Mike Bird/pexels (Képünk illusztráció)

Háromsávosra bővítik a Zágráb és Károlyváros közötti autópálya-szakaszt

A 39 kilométeres útszakaszt irányonként egy-egy új sávval bővítik, a beruházás értéke 248 millió euró (mintegy 87,8 milliárd forint). A közbeszerzési eljárást az előzetes piaci konzultáció lezárása után írják ki.

A munkálatok részeként átépítik a jastrebarskói csomópontot, három új lehajtót alakítanak ki, több felüljárót korszerűsítenek vagy újjáépítenek, és zajvédő falakat is elhelyeznek az autópálya mentén.

A kivitelezés idején a forgalmat mindkét irányban két-két szűkített sávon tartanák fenn, sebességkorlátozás mellett, hogy a munkálatok ne okozzanak jelentős fennakadást.

Az autópálya-szakasz Horvátország egyik legforgalmasabb útvonala, különösen a nyári turistaszezonban. Az 1972-ben átadott pályát eredetileg napi mintegy hatezer járműre tervezték.

A forgalom az utóbbi években jelentősen nőtt: míg 2022-ben átlagosan mintegy 40 ezer jármű használta naponta, jelenleg ez a szám 67 ezer körül van, a nyári csúcsidőszakban pedig a 70 ezret is meghaladja - írja az MTI.