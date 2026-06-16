Lezuhant egy B-52-es bombázó Kaliforniában, többen meghaltak – videó

A baleset hétfőn, helyi idő szerint délelőtt történt egy rutinszerű tesztrepülés során. A gép nem sokkal a felszállást követően lezuhant, majd kigyulladt. A helyszínről felszálló sűrű fekete füst kilométerekről is jól látható volt - írja a BBC.

A lezuhant gépen nyolcan utaztak, mindenki meghalt. A kép illusztráció. Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Lezuhant az amerikai légierő bombázója

James Hayes ezredes a tragédiát követően úgy fogalmazott: az ország nyolc kiváló embert veszített el. Elmondása szerint a fedélzeten egy vegyes összetételű személyzet tartózkodott, amely katonákból, kormányzati alkalmazottakból és szerződéses partnerek munkatársaiból állt. A légibázis közlése szerint a rendelkezésre álló első információk alapján a szerencsétlenséget senki sem élhette túl. Az áldozatok hozzátartozóit már értesítették, a neveket azonban csak később hozzák nyilvánosságra. A bombázó az amerikai légierő radarmodernizációs programjához kapcsolódó feladatokat látott el.

A gép közvetlenül a felszállás után zuhant le, majd teljesen megsemmisült a tűzben.

A bázis ideiglenesen felfüggesztette működését, a beérkező repülőjáratokat más repülőterekre irányították át. A baleset pontos oka egyelőre nem ismert. A katonai szakértők szerint az elsődleges vizsgálat akár egy hónapig is eltarthat, míg a részletes műszaki elemzés fél évnél is hosszabb időt vehet igénybe. A Boeing külön közleményben erősítette meg, hogy két alkalmazottja is a fedélzeten tartózkodott. A vállalat részvétét fejezte ki az érintett családoknak, további kommentárt azonban nem kívánt adni. A tragédia kapcsán megszólalt Kalifornia kormányzója, Gavin Newsom is, aki együttérzését fejezte ki az áldozatok családjai és az Edwards Légibázis közössége felé.

A lezuhant B-52 Stratofortress az amerikai légierő egyik legismertebb stratégiai bombázója, amely az 1950-es évek óta áll szolgálatban.

A hatalmas repülőgép nagy hatótávolságú bevetések végrehajtására képes, hagyományos és nukleáris fegyverzet hordozására egyaránt alkalmas. A típus a hidegháború idején az Egyesült Államok nukleáris elrettentő erejének egyik alappillérévé vált, és napjainkban is fontos szerepet tölt be a légierő kötelékében.