Saját autója nyomta halálra a fiatal egyetemistát

Tragikus balesetben vesztette életét egy fiatal nő Angliában, Faversham városában. A 21 éves szépségkirálynőt saját autója nyomta halálra – írja a DailyMail.
Eleisha Skinner január 4-én a szünetről visszatérve parkolt le autójával egy high wycombe-i szállás előtt, azonban pakolás közben a jármű gurulni kezdett a jeges felhajtón, és a falhoz szorította az egyetemistát.
A mentőket az egyik szomszéd hívta, miután meghallotta a lány kétségbeesett segélykiáltását.
A nőt életveszélyes sérülésekkel kórházba szállították, de öt nappal a baleset után elhunyt.
Az orvosszakértő megállapította, hogy Skinner halálát fulladásos kompresszió okozta oxigénhiányos agykárosodás okozta.
Crispin Butler vezető halottkém a Buckinghamshire-i Halottkém Bíróságon kedden közölte, hogy a hatóságok megállapították, hogy a zord időjárás miatt rendkívül csúszóssá vált a felhajtó. Az áldozat üresben hagyta a járművet, a kéziféket teljesen felhúzta.
A felhajtót azonban nem sózták be és nem szórták homokkal, ami megakadályozhatta volna a balesetet.
Csatornába zuhant egy autó Milánó közelében, hárman meghaltak a balesetben
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Rémálommá vált a repülés: tragikus balesetben vesztette életét egy brit férfi
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