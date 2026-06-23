Saját autója nyomta halálra a fiatal egyetemistát

Tragikus balesetben vesztette életét egy fiatal nő Angliában, Faversham városában. A 21 éves szépségkirálynőt saját autója nyomta halálra – írja a DailyMail.

Tragikus balesetben halt meg egy fiatal nő, saját autója nyomta halálra (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Eleisha Skinner január 4-én a szünetről visszatérve parkolt le autójával egy high wycombe-i szállás előtt, azonban pakolás közben a jármű gurulni kezdett a jeges felhajtón, és a falhoz szorította az egyetemistát.

A mentőket az egyik szomszéd hívta, miután meghallotta a lány kétségbeesett segélykiáltását.

A nőt életveszélyes sérülésekkel kórházba szállították, de öt nappal a baleset után elhunyt.

Az orvosszakértő megállapította, hogy Skinner halálát fulladásos kompresszió okozta oxigénhiányos agykárosodás okozta.

Crispin Butler vezető halottkém a Buckinghamshire-i Halottkém Bíróságon kedden közölte, hogy a hatóságok megállapították, hogy a zord időjárás miatt rendkívül csúszóssá vált a felhajtó. Az áldozat üresben hagyta a járművet, a kéziféket teljesen felhúzta.

A felhajtót azonban nem sózták be és nem szórták homokkal, ami megakadályozhatta volna a balesetet.

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