Baleset Brazíliában: fotózás közben zuhant halálra egy túrázó – videó

Tragikus baleset történt Brazíliában, Maricá közelében. Egy túrázó körülbelül 150 métert zuhant, amikor fényképezkedni próbált egy kilátóponton – írja a DailyMail.

Baleset Brazíliában: fotózás közben zuhant a halálba egy túrázó (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A 44 éves Caio Arrabal a Pedra do Macaco túraútvonalon sétált, amikor felmászott egy szikla tetejére, hogy fotót készítsen, azonban elvesztette az egyensúlyát, és lezuhant.

A halálos balesetről készült felvételen – amelyet a turistacsoport egy tagja készített – látható, amint a férfi egy szűk kiugrón próbál megfordulni a meredek sziklán. A videó készítője figyelmeztette a férfit, hogy legyen óvatos, egy pillanattal később azonban a túrázó megcsúszott és a mélybe zuhant.

A mentőcsapatok négy óra elteltével tudták csak felhozni a férfi holttestét a meredek sziklás terepen.

A helyi hatóságok szerint a túraútvonalon nem voltak megfelelő figyelmeztető táblák vagy jelzések, ami tovább növelhette a baleset kockázatát.