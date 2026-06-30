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baleset

Baleset Brazíliában: fotózás közben zuhant halálra egy túrázó – videó

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Fényképezkedés közben zuhant le egy férfi egy magas sziklafalról Brazíliában. A halálos balesetet a túratársai is látták, a tragikus eseményeket tehetetlenül nézték.
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balesethalálos balesetholttestBrazília

Tragikus baleset történt Brazíliában, Maricá közelében. Egy túrázó körülbelül 150 métert zuhant, amikor fényképezkedni próbált egy kilátóponton – írja a DailyMail.

Baleset Brazíliában: fotózás közben zuhant a halálba egy túrázó
Baleset Brazíliában: fotózás közben zuhant a halálba egy túrázó (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A 44 éves Caio Arrabal a Pedra do Macaco túraútvonalon sétált, amikor felmászott egy szikla tetejére, hogy fotót készítsen, azonban elvesztette az egyensúlyát, és lezuhant.

A halálos balesetről készült felvételen – amelyet a turistacsoport egy tagja készített – látható, amint a férfi egy szűk kiugrón próbál megfordulni a meredek sziklán. A videó készítője figyelmeztette a férfit, hogy legyen óvatos, egy pillanattal később azonban a túrázó megcsúszott és a mélybe zuhant.

A mentőcsapatok négy óra elteltével tudták csak felhozni a férfi holttestét a meredek sziklás terepen.

A helyi hatóságok szerint a túraútvonalon nem voltak megfelelő figyelmeztető táblák vagy jelzések, ami tovább növelhette a baleset kockázatát.

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