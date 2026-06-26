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rendőrség

Kigyulladt egy kocsi az autópályán, két tinédzser vesztette életét a lángoló pokolban

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Egy harmadik fiatal életéért még küzdenek. A balesetben egy 18 és egy 19 éves fiú halt meg, három férfit pedig már letartóztattak.
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rendőrségcserbenhagyásos balesetbalesettinédzser

Két tinédzser meghalt, három férfit pedig letartóztattak, miután egy Volkswagen Golf lángba borult, egy feltehetően cserbenhagyásos balesetet követően, az A13-as autópályán. A két, 18 és 19 éves tinédzser a mentősök minden erőfeszítése ellenére a helyszínen életét vesztette csütörtök este, a kelet- londoni Newham Way közelében.

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Két tinédzser vesztette életét egy cserbenhagyásos balesetben / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Két tinédzser vesztette életét egy cserbenhagyásos balesetben

A londoni rendőrség pénteken egy közleményben azt tudatta, a fiatalok hozzátartozóit már tájékoztatták, őket jelenleg szaktisztek támogatják. Az incidenst követően további három személyt, köztük egy 16 éves fiút is életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba: a legfrissebb hírek szerint továbbra is orvosi ellátás alatt állnak. 

Mindeközben három, 18, 19 és 23 éves férfit tartóztattak le veszélyes vezetés okozta halál és a segítségnyújtás elmulasztása gyanújával: ők jelenleg is őrizetben vannak, miközben a londoni rendőrség súlyos baleseteket vizsgáló osztálya nyomozást folytat az ügyben.

Úgy tudni, a Volkswagen Golf nagy sebességgel haladt, a baleset előtti pillanatokban túl is léphette a sebességkorlátozást. A szemtanúk elmondása szerint hangos csattanást hallottak, mielőtt a jármű kigyulladt volna, majd a kocsi gyakorlatilag egy hatalmas tűzgolyóvá változott és mindent beborított a fekete füst.

James Beck nyomozó főfelügyelő, a londoni rendőrség súlyos baleseteket vizsgáló osztályától elmondta, gondolatai az áldozatok szeretteivel vannak. 

Miközben azon dolgozunk, hogy teljes képet kapjunk a körülményekről, várjuk a baleset szemtanúinak beszámolóját, kiváltképp azokét, akiknek van fedélzeti kamerás felvételük a történtekről

- tette hozzá, majd arra kérte a nyilvánosságot, ne osszanak meg felvételeket a baleset utáni eseményekről - írja a Daily Mail.

 

 

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