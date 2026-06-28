A homokból ásták ki, vízimentő gázolt el egy napozót

Súlyos baleset történt a kaliforniai Half Moon Bay Beach strandon szerdán. Egy vízimentő autóval járőrözött, és véletlenül áthajtott egy strandolón – írja a New York Post.
A baleset a Francis Beach nevű partszakaszon történt, amely a Half Moon Bay State Beach legforgalmasabb része. A 20 éves nő a parton napozott, amikor a jármű elgázolta.
A fiatal nőt kórházba szállították, az állapota stabil.
„Láttuk, ahogy kiássák a nőt a homokból, akit elütött a kocsi. Borzalmas volt” – mondta egy szemtanú.
A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
Sokk: hirtelen leomlott a partszakasz, több búvár is életét vesztette
Felfoghatatlan tragédia történt, miután június 24-én szerda este leomlott egy hatalmas partszakasz Franciaország délnyugati partvidékén. A népszerű biarritzi üdülővárosban egy világítótorony közelében történt az omlás, ahol akkor épp három búvár tartózkodott a vízben, a sziklafal tövében. A baleset következtében két búvár életét vesztette, egyikük sértetlenül megmenekült.
Szörnyű baleset történt – lezuhant egy repülőgép
Halálos légi katasztrófa történt Angliában, Devon megyében, ahol lezuhant egy repülőgép a Dunkeswell repülőtér közelében. A hatóságok szerint a pilóta a helyszínen meghalt, más nem volt a fedélzeten.