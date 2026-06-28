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baleset

A homokból ásták ki, vízimentő gázolt el egy napozót

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Vízimentő gázolt el egy strandolót Kalifornia egyik legnépszerűbb strandján. A fiatal nő a homokban napozott, amikor a járőröző vízimentő elütötte. A strandoló a balesetben megsérült, stabil állapotban kórházba szállították.
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balesetstrandKalifornia

Súlyos baleset történt a kaliforniai Half Moon Bay Beach strandon szerdán. Egy vízimentő autóval járőrözött, és véletlenül áthajtott egy strandolón – írja a New York Post.

Baleset történt a népszerű strandon, elgázoltak egy napozót
Baleset történt a népszerű strandon, elgázoltak egy napozót (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A baleset a Francis Beach nevű partszakaszon történt, amely a Half Moon Bay State Beach legforgalmasabb része. A 20 éves nő a parton napozott, amikor a jármű elgázolta.

A fiatal nőt kórházba szállították, az állapota stabil.

„Láttuk, ahogy kiássák a nőt a homokból, akit elütött a kocsi. Borzalmas volt” – mondta egy szemtanú.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

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