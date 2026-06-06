Közel 160 km/órás sebességgel száguldott és okozott balesetet az őrült BMW-s – videó

Egy 29 éves BMW-sofőrt 15 év börtönre ítéltek Angliában, miután két nő halálát okozta egy súlyos autópálya-balesetben. A tragédia Kent megyében, az M20-as autópályán történt, Sevenoaks közelében – írta meg a Daily Mail.

Rémes közlekedési baleset: Szakadó esőben száguldott a BMW-s, két ember halálát okozta (illusztráció)

Fotó: Illusztráció (Dhivakaran S/Pexels)

Tragikus közlekedési baleset történt Angliában: egy BMW sofőrje okozta a tragédiát

A sofőr, Bilal Tahir egy BMW X5-össel haladt a szakadó esőben, amikor elvesztette az uralmát az autó felett. A rendőrségi adatok szerint a férfi a baleset előtt rendkívül gyorsan hajtott: az ütközés előtt öt másodperccel 98 mérföld/órás, vagyis közel 158 km/órás sebességgel ment. Röviddel korábban a 100 mérföld/órás tempót is elérte.

Az autó a leállósávban álló emberek közé csapódott. Az egyik áldozat, Dr. Habiba Hajallie azért szállt ki a kocsijából, mert korábban megcsúszott az úton. Két másik autós, Lisa Webber és Mark Heap a segítségére sietett. Dr. Hajallie és Lisa Webber a helyszínen meghalt, Mark Heap súlyosan megsérült.

Tahir később azt állította, hogy biztonságosan vezetett, és nem hajtott gyorsan. A jármű- és mobiltelefonos adatok azonban ezt cáfolták. A férfi végül beismerte a veszélyes vezetéssel okozott halált és súlyos sérülést. A bíróság 16 évre a vezetéstől is eltiltotta.

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