Ötéves kisfiú zuhant ki a 11. emeletről – ami ezután történt, arra senki sem számított

Döbbenetes baleset rázta meg a lengyelországi Wloclawek városát: egy mindössze ötéves gyermek zuhant ki egy lakóház 11. emeletéről. A beszámolók szerint a környéken élők először csak egy tompa csattanást hallottak, majd a ház elé érve látták meg a súlyosan sérült kisfiút. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, és azonnal megkezdték az újraélesztést. A gyermek túlélése valóságos csodának számít, az életét az mentette meg, hogy a ház előtti sövény felfogta a több mint 20 méteres zuhanást. Az orvosok szerint a magasból történő zuhanások többsége ilyen körülmények között végzetes kimenetelű, ezért különösen figyelemre méltó, hogy a kislány életben maradt. Sérülései súlyosak, s a kórházban az orvosok küzdenek az életéért – írja a Bild.

A mentők gyorsan a baleset helyszínére értek

Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

A baleset után őrizetbe vették az anyát

A baleset után a rendőrség őrizetbe vette a kislány édesanyját. A rendőrök alkoholtesztet végeztek a nőnél, amely 0,001 ezrelékes eredményt mutatott. A nyomozók jelenleg azt próbálják tisztázni, hogyan történhetett meg a tragédia, és felmerül-e a szülői felügyelet elmulasztásának vagy más bűncselekménynek a gyanúja. Az anya, Wiktoria D. ellen vádat emelhetnek kiskorú veszélyeztetése miatt, amiért három hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat az eljárásról, arra hivatkozva, hogy a vizsgálat még folyamatban van.

Az Origo a napokban arról írt, hogy három fiatal merészkedett a hejőkeresztúri Debreceni-tó vizére egy gazdátlanul hagyott járművel, a gondatlan kaland azonban pillanatok alatt horrorba fordult. A végzetes baleset során a parttól mintegy 70 méterre járó vízibicikli süllyedni kezdett, utasai pedig tehetetlenül zuhantak a mélybe. Bár a társaságból két fiúnak sikerült önerőből partot érnie, harmadik társuk elmerült és eltűnt a hullámok között.

