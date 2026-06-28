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baleset

Drámai baleset: étteremben ülő kisfiút sodort el egy autó

6 perce
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Gyorsétterembe csapódott egy autós Ausztráliában. A brutális balesetben egy kisfiú súlyosabb, két másik gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett.
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balesetgyorsétteremSydney

Súlyos balesetben sérült meg egy 7 éves kisfiú Sydney-ben, miután egy autó egy gyorsétterem falának csapódott – írja a DailyMail.

Súlyos balesetben sérült meg egy kisfiú Sydney-ben, miután egy autó egy gyorsétterem falának csapódott
Súlyos balesetben sérült meg egy kisfiú Sydney-ben, miután egy autó egy gyorsétterem falának csapódott (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

A rendőrség közlése szerint egy BMW kombi vasárnap délután, helyi idő szerint körülbelül 15 órakor hajtott bele a Wicked Chicken nevű étterembe.

A jármű egyenesen abba az asztalba csapódott, ahol a kisfiú éppen étkezett.

A gyermeket a helyszínen láb- és karsérülésekkel látták el, majd kórházba szállították.

A balesetben további két gyermek is megsérült, ők könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

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