Drámai baleset: étteremben ülő kisfiút sodort el egy autó

Súlyos balesetben sérült meg egy 7 éves kisfiú Sydney-ben, miután egy autó egy gyorsétterem falának csapódott – írja a DailyMail.
A rendőrség közlése szerint egy BMW kombi vasárnap délután, helyi idő szerint körülbelül 15 órakor hajtott bele a Wicked Chicken nevű étterembe.
A jármű egyenesen abba az asztalba csapódott, ahol a kisfiú éppen étkezett.
A gyermeket a helyszínen láb- és karsérülésekkel látták el, majd kórházba szállították.
A balesetben további két gyermek is megsérült, ők könnyebb sérüléseket szenvedtek.
A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
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