Drámai baleset: étteremben ülő kisfiút sodort el egy autó

A homokból ásták ki, vízimentő gázolt el egy napozót

Vízimentő gázolt el egy strandolót Kalifornia egyik legnépszerűbb strandján. A fiatal nő a homokban napozott, amikor a járőröző vízimentő elütötte. A strandoló a balesetben megsérült, stabil állapotban kórházba szállították.

Szörnyű baleset történt – lezuhant egy repülőgép

Halálos légi katasztrófa történt Angliában, Devon megyében, ahol lezuhant egy repülőgép a Dunkeswell repülőtér közelében. A hatóságok szerint a pilóta a helyszínen meghalt, más nem volt a fedélzeten.