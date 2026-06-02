Ugató kutyák riasztották meg a lovasokat, tragédia lett belőle

Ewa Larsson tavaly augusztus végén vett részt egy lovaglásban Deal közelében, amikor a végzetes baleset történt. A tapasztalt kutyatenyésztő egy lovasoktató társaságában haladt, amikor leesett lováról egy mezőn. Bár az esést követően látszólag nem sérült meg komolyabban, és jókedvűen folytatta az utat, később már nem tudott visszaülni a lóra, ezért úgy döntött, gyalog vezeti tovább az állatot - írja a thesun.
Halállal végződött a baleset
A vizsgálaton elhangzott, hogy egy közeli kertből hallatszó kutyaugatás váratlanul megriasztotta a lovakat. Az állatok pánikba estek és megindultak az úton. A nő ekkor még a Davey nevű ló kantárját fogta, ám az állat ereje végül maga után rántotta. A szemtanúk beszámolói szerint a ló nagy sebességgel vágtatott el, miközben a nőt több méteren keresztül húzhatta maga után. Bár senki sem látta pontosan a sérülések keletkezésének pillanatát, a vizsgálat szerint valószínűsíthető, hogy a nőt a ló eltaposta vagy megrúgta a menekülés közben. A helyszínre riasztott mentők helikopterrel szállították kórházba a súlyosan sérült asszonyt.
Az orvosok kiterjedt belső sérüléseket és jelentős vérveszteséget állapítottak meg, ezért azonnali életmentő műtétet hajtottak végre rajta.
Élettársa, Nigel Anderson a vizsgálat során elmondta, hogy a nő állapota kezdetben rendkívül válságos volt. A kórházba szállítás közben szívrohamot kapott, majd hosszabb időre mesterséges kómába került. Bár később magához tért, és állapotában átmeneti javulás mutatkozott, szervezete nem tudott teljesen felépülni. A következő hetekben fertőzés alakult ki, amelyet az orvosok már nem tudtak megfékezni. A fertőzés következtében több szerve is leállt, és Ewa Larsson október közepén életét vesztette. A bíróságon elhangzott, hogy a nő szenvedélyesen szerette az állatokat, és a lovaglás számára kikapcsolódást jelentett a mindennapok során. Ismerősei és családtagjai megrendülten emlékeztek rá, sokan kedves, vidám és segítőkész emberként írták le.
Halála után számos megható üzenet jelent meg róla a közösségi oldalakon. Barátai szerint olyan ember volt, aki örömet és jókedvet vitt mások életébe, hiánya pedig pótolhatatlan veszteséget jelent szerettei számára. A tragikus baleset körülményeinek teljes feltárása érdekében a hivatalos vizsgálat továbbra is folyamatban van.
