Tragikus baleset történt az utakon: két nő a helyszínen szörnyethalt

Egy kamion és egy autó ütközött össze. A baleset helyszínére mentőhelikoptert riasztottak, két nő életét azonban már nem lehetett megmenteni.
Súlyos közlekedési baleset történt hétfő délután, amely két nő életét követelte. A beszámolók szerint ekkor egy kamion és egy személykocsi ütközött össze, eddig ismeretlen körülmények között Giraltovcében (Svidníki járás). A kamion sofőrje egy 34 éves romániai férfi volt, aki nem sebesült meg súlyosan, míg a személykocsi volánja vezetője, egy 57 éves férfi olyan komoly sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikopterrel szállították kórházba.
Tragikus közlekedési balesetben hunyt el két nő
Az autóban két, 78 és egy 25 éves nő is utazott, akik olyan súlyosan megsérültek, hogy a helyszínen életüket vesztették. A Paraméter beszámolója szerint a kamion sofőrjének szervezetében nem állapítottak meg alkoholt. Az ügyben a rendőrség halálokozás ügyében indított eljárást.
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