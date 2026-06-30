Súlyos közlekedési baleset történt hétfő délután, amely két nő életét követelte. A beszámolók szerint ekkor egy kamion és egy személykocsi ütközött össze, eddig ismeretlen körülmények között Giraltovcében (Svidníki járás). A kamion sofőrje egy 34 éves romániai férfi volt, aki nem sebesült meg súlyosan, míg a személykocsi volánja vezetője, egy 57 éves férfi olyan komoly sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Tragikus baleset történt az utakon: két nő a helyszínen szörnyethalt (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

Tragikus közlekedési balesetben hunyt el két nő

Az autóban két, 78 és egy 25 éves nő is utazott, akik olyan súlyosan megsérültek, hogy a helyszínen életüket vesztették. A Paraméter beszámolója szerint a kamion sofőrjének szervezetében nem állapítottak meg alkoholt. Az ügyben a rendőrség halálokozás ügyében indított eljárást.