Tehetetlenül nézték a szülők a tragédiát, ugrálóvárat repített a levegőbe a szél

Súlyos baleset történt egy kanadai rendezvényen, amikor egy hirtelen érkező vihar felkapott egy ugrálóvárat, és a levegőbe repítette. Egy 3 éves kislányt súlyos sérülésekkel szállították kórházba, de később elhunyt – írja a New York Post.

Súlyos baleset történt egy kanadai rendezvényen, amikor egy hirtelen érkező vihar felkapott egy ugrálóvárat, és a levegőbe repítette. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Május 31-én történt Montreal egyik parkjában egy helyi vásárt rendeztek. A beszámolók szerint a rendezvény idején váratlanul rendkívül erős szél és vihar érkezett a térségbe.

A meteorológiai adatok alapján a széllökések óránként akár 65–80 kilométeres sebességet is elérhettek, miközben jégeső is kísérte a vihart.

A hatóságok szerint az hirtelen feltámadó erős szél felkapta a gyerekek által használt felfújható ugrálóvárat, amely több méter magasra emelkedett.

Szemtanúk arról számoltak be, hogy a játék szinte forgott a levegőben, miközben a környéken székek és asztalok is elrepültek a vihar erejétől.

A baleset során összesen tizenegy ember sérült meg, köztük a hároméves Ava Ciampini is, aki kritikus állapotban került kórházba. A kislányért napokon át küzdöttek, de már nem tudták megmenteni az életét.

A montreali rendőrség vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy pontosan mi vezetett a tragédiához, és megfelelően rögzítették-e az ugrálóvárat a rendezvény helyszínén.

Adorable girl, 3, who was killed after bounce house she was playing on was sucked into the sky by strong wind https://t.co/z1yFs72mKF — Daily Mail (@DailyMail) June 10, 2026

Kirepült a négy hónapos csecsemő a 160 km/órával száguldó autóból

Hátborzongató felvételt tett közzé az arkansasi rendőrség. Egy májusi autós üldözés során a menekülő sofőr több mint 160 km/órás sebességgel próbálta lerázni a rendőröket, miközben négy kisgyermek is az autóban ült. A nagy sebességgel közlekedő autó lesodródott az útról, egy villanyoszlopnak csapódott, majd többször megpördülve felborult. A brutális balesetről készült felvételt megtekintheti az Origo oldalán.

Halálos baleset történt Horvátországban, a földbe csapódott egy repülőgép

Repülőgép-balesetben vesztette életét négy ember Horvátországban, Medulin közelében június elején. A német lajstromjelű, egyhajtóműves kisrepülőgép a Campanož nevű, lakatlan területen zuhant le, nem messze a medulini sportrepülőtértől. A tragédiában a fedélzeten tartózkodó mind a négy ember életét vesztette.