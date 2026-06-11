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baleset

Tehetetlenül nézték a szülők a tragédiát, ugrálóvárat repített a levegőbe a szél

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Erős vihar repített a levegőbe egy ugrálóvárat Kanadában, egy szabadtéri vásáron. A balesetben 11 ember megsérült, az ugrálóvárban tartózkodó egyik kislány annyira súlyosan, hogy végül belehalt sérüléseibe.
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balesetrendezvényugrálóvárviharKanadatragédia

Súlyos baleset történt egy kanadai rendezvényen, amikor egy hirtelen érkező vihar felkapott egy ugrálóvárat, és a levegőbe repítette. Egy 3 éves kislányt súlyos sérülésekkel szállították kórházba, de később elhunyt – írja a New York Post

Súlyos baleset történt egy kanadai rendezvényen, amikor egy hirtelen érkező vihar felkapott egy ugrálóvárat, és a levegőbe repítette.
Súlyos baleset történt egy kanadai rendezvényen, amikor egy hirtelen érkező vihar felkapott egy ugrálóvárat, és a levegőbe repítette. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Május 31-én történt Montreal egyik parkjában egy helyi vásárt rendeztek. A beszámolók szerint a rendezvény idején váratlanul rendkívül erős szél és vihar érkezett a térségbe. 

A meteorológiai adatok alapján a széllökések óránként akár 65–80 kilométeres sebességet is elérhettek, miközben jégeső is kísérte a vihart. 

A hatóságok szerint az hirtelen feltámadó erős szél felkapta a gyerekek által használt felfújható ugrálóvárat, amely több méter magasra emelkedett.

Szemtanúk arról számoltak be, hogy a játék szinte forgott a levegőben, miközben a környéken székek és asztalok is elrepültek a vihar erejétől. 

A baleset során összesen tizenegy ember sérült meg, köztük a hároméves Ava Ciampini is, aki kritikus állapotban került kórházba. A kislányért napokon át küzdöttek, de már nem tudták megmenteni az életét. 

A montreali rendőrség vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy pontosan mi vezetett a tragédiához, és megfelelően rögzítették-e az ugrálóvárat a rendezvény helyszínén. 

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