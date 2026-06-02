Drámai: alig mondták ki a boldogító igent, és meghalt a vőlegény

Dave Fiji és felesége, Jessni helikopterrel indultak volna Atlantába, hogy megkezdjék közös életük első napjait. A felszállást ugyan a köd miatt elhalasztották, ám amikor végül útnak indultak, röviddel később bekövetkezett a szörnyű baleset – írja a New York Post.
Tragikus baleset árnyékolta be a nagy napot
A helikopter alig néhány perccel az indulás után egy közeli erdős területen zuhant le. A 25 éves vőlegény és a pilóta életét vesztette a szerencsétlenségben.
Az újdonsült feleség azonban csodával határos módon túlélte a katasztrófát, noha órákon át a roncsok közé szorulva várta a segítséget.
Amikor magához tért, halott férjét találta maga mellett, és hamar rájött, hogy már nem tud rajta segíteni. A nővérként dolgozó Jessni csak zúzódásokat és vágásokat szenvedett, csonttörése nem volt. A család szerint a fiatalok mélyen vallásosak voltak, és több mint tíz éve ismerték egymást. A tragédia pontos okát még vizsgálják a hatóságok, miközben a hozzátartozók egy felfoghatatlan veszteséget próbálnak feldolgozni.
Kilenc nappal az esküvő után özvegy lett a fiatal nő
Alig kilenc napig tartott a boldogságuk: az ausztrál ifjú pár a nászútján pihent, amikor egy váratlan óriáshullám elsodorta a férjet. A 33 éves férfit ugyan kiemelték a vízből, de az életét már nem tudták megmenteni.
A nászutas lakosztályban ölte meg a feleségét a férfi
A Fidzsi-szigetek egyik exkluzív üdülőhelyén történt a sokkoló gyilkosság, amelynek során egy férfi halálra verte a feleségét a nászutas lakosztályukban. A nő holttestét hátrahagyva megpróbált elmenekülni, ám rövid időn belül elfogták. A bíróság később bűnösnek találta a brutális emberölésben.