Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb lemondás! Távozik a népszerű közéleti szereplő

Sport

Mindenki Szoboszlai Dominik ruháján röhög – mutatjuk a legjobb mémeket

baleset

Drámai: alig mondták ki a boldogító igent, és meghalt a vőlegény

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Alig mondták ki a boldogító igent, a nászútra induló ifjú pár közös jövője tragédiába torkollott. Egy georgiai szerelmespár álomesküvője után néhány perccel bekövetkezett a végzetes baleset, amelyben a vőlegény életét vesztette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetnászúthelikopteresküvővőlegényhalál

Dave Fiji és felesége, Jessni helikopterrel indultak volna Atlantába, hogy megkezdjék közös életük első napjait. A felszállást ugyan a köd miatt elhalasztották, ám amikor végül útnak indultak, röviddel később bekövetkezett a szörnyű baleset – írja a New York Post.

baleset, esküvő, nászút
Álomesküvőből rémálom: a vőlegény nem élte túl a helikopter-balesetet
Fotó: Unsplash

Tragikus baleset árnyékolta be a nagy napot

A helikopter alig néhány perccel az indulás után egy közeli erdős területen zuhant le. A 25 éves vőlegény és a pilóta életét vesztette a szerencsétlenségben. 

Az újdonsült feleség azonban csodával határos módon túlélte a katasztrófát, noha órákon át a roncsok közé szorulva várta a segítséget.

Amikor magához tért, halott férjét találta maga mellett, és hamar rájött, hogy már nem tud rajta segíteni. A nővérként dolgozó Jessni csak zúzódásokat és vágásokat szenvedett, csonttörése nem volt. A család szerint a fiatalok mélyen vallásosak voltak, és több mint tíz éve ismerték egymást. A tragédia pontos okát még vizsgálják a hatóságok, miközben a hozzátartozók egy felfoghatatlan veszteséget próbálnak feldolgozni.

Kilenc nappal az esküvő után özvegy lett a fiatal nő

Alig kilenc napig tartott a boldogságuk: az ausztrál ifjú pár a nászútján pihent, amikor egy váratlan óriáshullám elsodorta a férjet. A 33 éves férfit ugyan kiemelték a vízből, de az életét már nem tudták megmenteni.

A nászutas lakosztályban ölte meg a feleségét a férfi

A Fidzsi-szigetek egyik exkluzív üdülőhelyén történt a sokkoló gyilkosság, amelynek során egy férfi halálra verte a feleségét a nászutas lakosztályukban. A nő holttestét hátrahagyva megpróbált elmenekülni, ám rövid időn belül elfogták. A bíróság később bűnösnek találta a brutális emberölésben.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!