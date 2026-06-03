Hajszálon múlt a tragédia: egy óriási bálna majdnem lenyelte a búvárt – videó

A felvételen látható, ahogy a férfi egy szardíniaraj közelében úszik, amikor a semmiből felbukkan egy óriási ragadozó. A következő másodpercekben olyan jelenet játszódik le, amelyet sokan csak természetfilmekben láttak eddig. A búvár és társa éppen a halraj mozgását filmezték, amikor egy Bryde-bálna villámgyorsan a felszín közelébe emelkedett. Az állat hatalmasra tátotta a száját, hogy bekapja a halakat. A búvár ekkor veszélyesen közel került a többtonnás emlőshöz. A felvételen jól látható, hogy a bálna szája alig néhány centiméterre nyílt ki a férfitól, számolt be az esetről a Daily Mail.

Nagyon kevésen múlott, hogy az óriási bálna ne nyelje le a búvárt – Fotó: YouTube

A döbbenetes jelenet ellenére a búvár nem esett pánikba. Tovább úszott, és végül sértetlenül megúszta a találkozást. Szakértők szerint hatalmas szerencséje volt, mert bár a Bryde-bálnák nem vadásznak emberekre, táplálkozás közben óriási erővel csaphatnak le a halrajokra. Ilyenkor bárki, aki rossz helyen tartózkodik, könnyen a szájukba kerülhet.

A bálna egészben nyelte le a kajakost

A tengeri óriásokkal való veszélyes találkozások egyre gyakrabban kerülnek nyilvánosságra. Tavaly egy chilei kajakos, Adrian Simancas élte át élete legfélelmetesebb pillanatait. A férfi a Magellán-szoros jeges vizében evezett, amikor egy hatalmas púpos bálna váratlanul kiemelkedett a vízből, és vele együtt a kajakját is bekapta.

A drámai eseményről videófelvétel is készült. A férfi néhány másodpercre teljesen eltűnt a víz felszínéről. Később elmondta, hogy abban a pillanatban meg volt győződve róla, hogy meghalt.

Azt hittem, lenyelt. Azt hittem, már a gyomrában vagyok

– idézte fel a történteket.

A bálna azonban néhány másodperc múlva kiköpte őt és a kajakot is. Simancas később arról beszélt, hogy miközben a víz alatt volt, a felesége és két gyermeke jutott eszébe.

Nem hittem el, hogy még egyszer látni fogom őket

– mondta.

A férfi végül kisebb sérülések nélkül megúszta az esetet.

Akár 50 tonnásra is megnőhet

A mostani incidens főszereplője, a Bryde-bálna a világ egyik legnagyobb tengeri emlőse. Egy kifejlett példány akár 14 méter hosszúra is megnőhet, tömege pedig elérheti az 50 tonnát.