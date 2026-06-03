Hajszálon múlt a tragédia: egy óriási bálna majdnem lenyelte a búvárt – videó

A felvételen látható, ahogy a férfi egy szardíniaraj közelében úszik, amikor a semmiből felbukkan egy óriási ragadozó. A következő másodpercekben olyan jelenet játszódik le, amelyet sokan csak természetfilmekben láttak eddig. A búvár és társa éppen a halraj mozgását filmezték, amikor egy Bryde-bálna villámgyorsan a felszín közelébe emelkedett. Az állat hatalmasra tátotta a száját, hogy bekapja a halakat. A búvár ekkor veszélyesen közel került a többtonnás emlőshöz. A felvételen jól látható, hogy a bálna szája alig néhány centiméterre nyílt ki a férfitól, számolt be az esetről a Daily Mail.
A döbbenetes jelenet ellenére a búvár nem esett pánikba. Tovább úszott, és végül sértetlenül megúszta a találkozást. Szakértők szerint hatalmas szerencséje volt, mert bár a Bryde-bálnák nem vadásznak emberekre, táplálkozás közben óriási erővel csaphatnak le a halrajokra. Ilyenkor bárki, aki rossz helyen tartózkodik, könnyen a szájukba kerülhet.
A bálna egészben nyelte le a kajakost
A tengeri óriásokkal való veszélyes találkozások egyre gyakrabban kerülnek nyilvánosságra. Tavaly egy chilei kajakos, Adrian Simancas élte át élete legfélelmetesebb pillanatait. A férfi a Magellán-szoros jeges vizében evezett, amikor egy hatalmas púpos bálna váratlanul kiemelkedett a vízből, és vele együtt a kajakját is bekapta.
A drámai eseményről videófelvétel is készült. A férfi néhány másodpercre teljesen eltűnt a víz felszínéről. Később elmondta, hogy abban a pillanatban meg volt győződve róla, hogy meghalt.
Azt hittem, lenyelt. Azt hittem, már a gyomrában vagyok
– idézte fel a történteket.
A bálna azonban néhány másodperc múlva kiköpte őt és a kajakot is. Simancas később arról beszélt, hogy miközben a víz alatt volt, a felesége és két gyermeke jutott eszébe.
Nem hittem el, hogy még egyszer látni fogom őket
– mondta.
A férfi végül kisebb sérülések nélkül megúszta az esetet.
Akár 50 tonnásra is megnőhet
A mostani incidens főszereplője, a Bryde-bálna a világ egyik legnagyobb tengeri emlőse. Egy kifejlett példány akár 14 méter hosszúra is megnőhet, tömege pedig elérheti az 50 tonnát.
Bár emberekre nem vadászik, táplálkozás közben hatalmas mennyiségű vizet és halat nyel el egyszerre, ezért veszélyes lehet azok számára, akik túl közel merészkednek hozzá.
A tengeri emlősökkel foglalkozó szakemberek szerint a bálnáktól legalább 90 méteres távolságot kell tartani. Ha pedig borjú is van a közelben, még ennél is nagyobb távolság ajánlott.
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