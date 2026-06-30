Újabb púpos bálna van bajban, nincs esélye a túlélére: Timmy-hez hasonlóan bőrproblémákkal küzd

Alig néhány hete még Timmy-re, a Balti-tengerben rekedt púpos bálnára figyelt a világ, most azonban újabb púpos bálna tűnt fel Dánia partjainál. Mint arról beszámoltunk, Timmy története tragikus véget ért: annyira legyengült, hogy végül a példátlan mentőakció ellenére is elpusztult.

Újabb púpos bálna tűnt fel. Fotó: RODRIGO FRISCIONE / Connect Images

Újabb púpos bálna haldoklik

A napokban Linda Frolund Hansen idegenvezető a Dan Gamle Lillebaeltrsbro hídnál csoportjával együtt épp a delfineket figyelte, amikor észrevettek egy púpos bálnát. Hansen elmondása szerint az állat körülbelül 12 méter hosszú lehetett. Először egy hajó orrának tűnt, majd kiderült, hogy a víz alatt mozog. A bálna a híd alatt áthaladva dél felé, a Balti-tenger belseje felé úszott. Közösségi médiára feltett videóját egy biológus is megvizsgálta, aki 99 százalékos bizonyossággal púpos bálnának azonosította az állatot. Ezzel pedig Fabian Ritter tengerbiológus is egyetértett hozzátéve, az állat világos hátának színe arra utal, hogy ez a bálna pont olyan súlyos bőrproblémákkal küzd, mint a nemrég elpusztult Timmy is.

Az, hogy a Timmy 2.0 néven emlegetett púpos bálna a vízfelszín közelében tartózkodik gyengeségre utal, rossz jel.

Heiko Buch-Illing dán tengerbiológus szintén rendkívül borúlátó. Úgy véli, a bálna erősen legyengült, és valószínűleg élősködők is gyötrik. Szerinte a növekvő púposbálna-populáció miatt egyre több állat téved a Balti-tengerbe, ahol jóval kevesebb táplálékot talál, ami tovább rontja túlélési esélyeiket. Közölte, az állatnak gyakorlatilag nincs esélye a túlélésre és véleménye szerint vagy mélyebb vízben pusztul el, vagy a következő hetekben partra sodródik, írja a Focus.