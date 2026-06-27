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banán

Kiderült, mikor egészségesebb a zöld banán az érettnél

54 perce
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Sokan félreteszik a még zöld színű gyümölcsöket, mert azt gondolják, hogy nem alkalmasak fogyasztásra. A szakértők szerint azonban a zöld banán számos egészségügyi előnnyel rendelkezhet, és bizonyos esetekben jobb választás lehet, mint a teljesen érett változat.
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banánegészségkeményítőgyümölcsétrend

Sokan bosszankodnak, amikor a boltban vásárolt banán napokig zöld marad, és nem érik be megfelelően. A szakértők szerint azonban a zöld banán nem feltétlenül rossz, sőt bizonyos esetekben még egészségesebb is lehet, mint az érett változat – írja a Fox News.

Banán-kisokos: a zöld banán bizonyos esetben jobb választás lehet
Banán-kisokos: a zöld banán bizonyos esetben jobb választás lehet (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Miért marad zöld a banán?

Jonathan Crane, a Floridai Egyetem korábbi trópusi gyümölcsszakértője szerint több oka is lehet annak, hogy egy banán nem érik be megfelelően. Ha a banánt túl korán szüretelik le, akkor később már nem tud teljesen megfelelő ízt és állagot elérni.

A vásárlók a gyümölcs alakjából is következtethetnek az érettségre. A kevésbé érett banán általában szögletesebb formájú, míg az érettebb példányok kerekdedebbek és simább felületűek.

A zöld banán egészségügyi előnyei

Lauren Manaker dietetikus szerint a zöld banánnak is vannak előnyei. Bár kevésbé édes, több úgynevezett rezisztens keményítőt tartalmaz.

Ez a szénhidrátfajta hasonlóan működik, mint a rostok: lassabban emésztődik, ezért kevésbé emeli meg a vércukorszintet.

„Ha valaki figyel a vércukorszintjére, vagy több rezisztens keményítőt szeretne fogyasztani, akkor a zöld banán jobb választás lehet” – mondta a szakértő.

Az érett banán ezzel szemben édesebb, puhább és sokak számára könnyebben emészthető, mivel az érés során a keményítő nagy része természetes cukrokká alakul át.

A zöld és az érett banán egyaránt tartalmaz fontos tápanyagokat, például káliumot, B6-vitamint és C-vitamint.

A választás inkább attól függ, hogy ki milyen ízt kedvel, illetve milyen étrendet követ. A dietetikus szerint nemcsak a banán színére érdemes figyelni, hanem arra is, hogyan illeszkedik az étrend egészébe.

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