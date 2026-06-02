Egy banán miatt riasztották a rendőrséget, milliós műalkotás tűnt el

Tolvajok loptak el egy 6,2 millió dollár – 2,2 milliárd forint – értékű műalkotást a a franciaországi Centre Pompidou-Metz múzeumból. A falra ragasztott banán, amit elloptak az olasz művész, Maurizio Cattelan alkotása, és a „Comedian” nevet viseli – írja a New York Post.

Az olasz művész, Maurizio Cattelan „Comedian” nevű műalkotása. A banánt szombaton ellopták a franciaországi Centre Pompidou-Metz múzeumból

Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

A rablás mindössze egy évvel azután történt, hogy egy múzeumlátogató egyszer tévedésből megette a műalkotásban szereplő banánt.

A múzeum egyik biztonsági őre vette észre szombaton, hogy a ragasztószalaggal a falhoz erősített banán eltűnt.

A múzeum értesítette a rendőrséget, majd helyreállította a műalkotást – egy másik banánt ragasztott a falra.

A banánt többször is kicserélték 2019 decemberi debütálása óta. Az eredeti gyümölcsöt Cattelan mindössze 35 centért vette egy 74 éves New York-i árustól. Az Art Basel Miami Beach kiállításon, ahol 120 000 (36,5 millió forint) dollárért kelt el, egy Justin Sun nevű kínai kriptomilliárdos szintén elfogyasztotta a banánt, miután 6,2 millió dollárért (1,9 milliárd forintért) megvásárolta a művet egy Sotheby’s aukción.

