Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb lemondás! Távozik a népszerű közéleti szereplő

Sport

Mindenki Szoboszlai Dominik ruháján röhög – mutatjuk a legjobb mémeket

banán

Egy banán miatt riasztották a rendőrséget, milliós műalkotás tűnt el

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Ellopták a világ egyik legismertebb kortárs műalkotását egy franciaországi múzeumból. Maurizio Cattelan alkotása, a ragasztószalaggal a falhoz erősített banán szombaton tűnt el a tárlatról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
banántolvajmaurizio cattelanmúzeum

Tolvajok loptak el egy 6,2 millió dollár – 2,2 milliárd forint – értékű műalkotást a a franciaországi Centre Pompidou-Metz múzeumból. A falra ragasztott banán, amit elloptak az olasz művész, Maurizio Cattelan alkotása, és a „Comedian” nevet viseli – írja a New York Post.

Az olasz művész, Maurizio Cattelan „Comedian” nevű műalkotása. A banánt szombaton ellopták a franciaországi Centre Pompidou-Metz múzeumból.
Az olasz művész, Maurizio Cattelan „Comedian” nevű műalkotása. A banánt szombaton ellopták a franciaországi Centre Pompidou-Metz múzeumból
Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

A rablás mindössze egy évvel azután történt, hogy egy múzeumlátogató egyszer tévedésből megette a műalkotásban szereplő banánt.

A múzeum egyik biztonsági őre vette észre szombaton, hogy a ragasztószalaggal a falhoz erősített banán eltűnt.

A múzeum értesítette a rendőrséget, majd helyreállította a műalkotást – egy másik banánt ragasztott a falra.

A banánt többször is kicserélték 2019 decemberi debütálása óta. Az eredeti gyümölcsöt Cattelan mindössze 35 centért vette egy 74 éves New York-i árustól. Az Art Basel Miami Beach kiállításon, ahol 120 000 (36,5 millió forint) dollárért kelt el, egy Justin Sun nevű kínai kriptomilliárdos szintén elfogyasztotta a banánt, miután 6,2 millió dollárért  (1,9 milliárd forintért) megvásárolta a művet egy Sotheby’s aukción.

Zöld, sárga vagy barna? Nem mindegy, melyik banánt viszi haza

A banán érettsége meghatározza a benne található tápanyagok arányát: míg az éretlen változatban több a keményítő és kevesebb a cukor, addig az érett banán és különösen a túlérett banán már jóval magasabb cukortartalommal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a banán cukortartalma folyamatosan nő az érés során, miközben a rost mennyisége csökken, így nem mindegy, mikor és milyen célból fogyasztjuk. További részletek az Origo oldalán!

Forradalmi áttörés mentheti meg a pusztulástól a világ kedvenc gyümölcsét

Egy gyümölcs különleges genetikai tulajdonsága új reményt ad a tudósoknak. A banán természetes védelmet kaphat a pusztító Fusarium gombával szemben, ami világszerte fenyegeti.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!