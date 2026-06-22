Hitler legnagyobb támadása végül Németország végzetes csapdája lett

A német támadás 1941. június 22-én, hajnali 3 óra 15 perckor kezdődött. A Barbarossa hadműveletben 162 hadosztály, mintegy 3,9 millió katona, 3600 harckocsi, több mint négyezer repülőgép és 46 ezer tüzérségi löveg vett részt. A Wehrmacht három nagy hadseregcsoportban tört be a Szovjetunió területére.

Náci Németország és a Szovjetunió háborúja

Hitler villámháborús terve

Sztálin felkészületlen hadserege

Katonai összeomlás helyett szovjet ellenállás

A Barbarossa hadművelet végzetes kudarca

Barbarossa hadművelet 1941. június 22-én indult, amikor a náci Németország megtámadta a Szovjetuniót a második világháború és a világtörténelem legnagyobb katonai offenzívájában (A képen német Panzer IV harckocsi a Krím félszigeten, 1942-ben)

Fotó: o.Ang. / Készítette: Bundesarchiv, B 145 Bild-F016223-0024 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5452083

Északon az Észak Hadseregcsoport Leningrád felé nyomult előre, középen a Közép Hadseregcsoport Moszkva irányába tört, délen pedig Ukrajna, a donyecki iparvidék és később a kaukázusi olajmezők megszerzése volt a cél. A támadás első óráiban és napjaiban a meglepetés teljes volt. A nyugati határ közelében állomásozó szovjet alakulatokat felkészületlenül érte a német csapás.

Barbarossa hadművelet: német támadás a Szovjetunió ellen

A Barbarossa hadművelet Hitler fejében a nyugati villámháborús sikerek folytatása volt. A német diktátor úgy vélte, hogy a Szovjetunió néhány hónap alatt térdre kényszeríthető. A terv szerint a német hadsereg négy hónap alatt eléri fő céljait, megsemmisíti a Szovjetunió európai területein állomásozó haderejét, és olyan messzire tolja keletre a frontot, hogy a szovjet légierő már ne veszélyeztethesse Németországot.

A hadjáratot eredetileg 1941. május 15-én indították volna, de a balkáni események, a jugoszláviai fordulat és Mussolini görögországi kudarca miatt a támadást június 22-re halasztották. Ez az időveszteség később súlyos következményekkel járt, mert a német hadseregnek 1941 végén már az orosz téllel, a kifulladó utánpótlással és a Moszkva alatt megerősödő szovjet ellenállással is szembe kellett néznie.

Hitler és Sztálin, a két diktátor összecsapása

A szovjet vezetéshez több figyelmeztetés is eljutott a közelgő német támadásról. Hírszerzési jelentések, brit diplomáciai figyelmeztetések és a határ közelében zajló német csapatösszevonások is jelezték, hogy Németország támadásra készül a Szovjetunió ellen. Ennek ellenére a Vörös Hadsereg nyugati alakulatai készületlenül álltak a határ mentén.