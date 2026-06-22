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második világháború

Hitler legnagyobb támadása végül Németország végzetes csapdája lett

4 órája
Olvasási idő: 10 perc
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Nyolcvanöt éve, 1941. június 22-én hajnalban indult meg a Barbarossa hadművelet, a náci Németország támadása a Szovjetunió ellen. A második világháború egyik legnagyobb fordulópontján a német hadigépezet a Balti-tengertől a Fekete-tengerig húzódó, csaknem háromezer kilométeres fronton lendült támadásba. Hitler villámháborút akart, gyors összeomlást várt, ám a Szovjetunió elleni hadjárat végül Németország számára halálos csapdává vált.
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második világháborúSztálinAdolf Hitlernáci NémetországtörténelemháborúSzovjetunió

A német támadás 1941. június 22-én, hajnali 3 óra 15 perckor kezdődött. A Barbarossa hadműveletben 162 hadosztály, mintegy 3,9 millió katona, 3600 harckocsi, több mint négyezer repülőgép és 46 ezer tüzérségi löveg vett részt. A Wehrmacht három nagy hadseregcsoportban tört be a Szovjetunió területére.

  • Náci Németország és a Szovjetunió háborúja
  • Hitler villámháborús terve
  • Sztálin felkészületlen hadserege
  • Katonai összeomlás helyett szovjet ellenállás
  • A Barbarossa hadművelet végzetes kudarca
Barbarossa hadművelet 1941. június 22-én indult, amikor a náci Németország megtámadta a Szovjetuniót a második világháború és a világtörténelem legnagyobb katonai offenzívájában
Barbarossa hadművelet 1941. június 22-én indult, amikor a náci Németország megtámadta a Szovjetuniót a második világháború és a világtörténelem legnagyobb katonai offenzívájában (A képen német Panzer IV harckocsi a Krím félszigeten, 1942-ben)
Fotó: o.Ang. / Készítette: Bundesarchiv, B 145 Bild-F016223-0024 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5452083

Északon az Észak Hadseregcsoport Leningrád felé nyomult előre, középen a Közép Hadseregcsoport Moszkva irányába tört, délen pedig Ukrajna, a donyecki iparvidék és később a kaukázusi olajmezők megszerzése volt a cél. A támadás első óráiban és napjaiban a meglepetés teljes volt. A nyugati határ közelében állomásozó szovjet alakulatokat felkészületlenül érte a német csapás.

Barbarossa hadművelet: német támadás a Szovjetunió ellen

A Barbarossa hadművelet Hitler fejében a nyugati villámháborús sikerek folytatása volt. A német diktátor úgy vélte, hogy a Szovjetunió néhány hónap alatt térdre kényszeríthető. A terv szerint a német hadsereg négy hónap alatt eléri fő céljait, megsemmisíti a Szovjetunió európai területein állomásozó haderejét, és olyan messzire tolja keletre a frontot, hogy a szovjet légierő már ne veszélyeztethesse Németországot.

A hadjáratot eredetileg 1941. május 15-én indították volna, de a balkáni események, a jugoszláviai fordulat és Mussolini görögországi kudarca miatt a támadást június 22-re halasztották. Ez az időveszteség később súlyos következményekkel járt, mert a német hadseregnek 1941 végén már az orosz téllel, a kifulladó utánpótlással és a Moszkva alatt megerősödő szovjet ellenállással is szembe kellett néznie.

Hitler és Sztálin, a két diktátor összecsapása

A szovjet vezetéshez több figyelmeztetés is eljutott a közelgő német támadásról. Hírszerzési jelentések, brit diplomáciai figyelmeztetések és a határ közelében zajló német csapatösszevonások is jelezték, hogy Németország támadásra készül a Szovjetunió ellen. Ennek ellenére a Vörös Hadsereg nyugati alakulatai készületlenül álltak a határ mentén.

Matrózok menetelnek a front felé, 1941. október 1.
A képen matrózok menetelnek a front felé, 1941. október 1.
Fotó: Készítette: RIA Novosti archive, image #323 / Boris Kudoyarov / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15579745

A szovjet hadsereg helyzetét tovább rontották a korábbi sztálini tisztogatások, amelyek súlyos vezetési válságot okoztak a hadseregben. A támadás első szakaszában a Vörös Hadsereg hatalmas veszteségeket szenvedett, a német páncélosékek pedig gyorsan nyomultak előre. Június végére a németek Minszk közelébe értek, júliusban Szmolenszk körül zárult be a gyűrű, augusztus végére pedig a Közép Hadseregcsoport már Moszkva előteréhez közeledett.

A Szovjetunió elleni támadás végül a nácik vereségéhez vezetett

A Barbarossa hadművelet első heteiben a német siker elsöprőnek tűnt. A nyári katlancsatákban a Vörös Hadsereg elképesztő veszteségeket szenvedett, több millió szovjet katona esett el, sebesült meg vagy került fogságba. Hitler jóslata, amely szerint a Szovjetunió gyorsan összeomlik, átmenetileg valószerűnek látszott.

A német terv legnagyobb hibája mégis éppen ebben a várakozásban rejlett. A hadműveletnek nem volt valódi tartalékforgatókönyve arra az esetre, ha a szovjet állam és a Vörös Hadsereg a súlyos csapások ellenére is talpon marad. A német haditerv több nagy célt jelölt ki egyszerre: Leningrádot, Moszkvát, Ukrajnát, az iparvidékeket és az olajmezőket. A támadásnak nem volt egyetlen, minden mást maga alá rendelő stratégiai súlypontja.

Hadműveletek a keleti fronton. Narancs: június 22–július 9. Rózsaszín: július 9–szeptember 1. Lila: szeptember 1–szeptember 9.
Hadműveletek a keleti fronton. Narancs: június 22–július 9. Rózsaszín: július 9–szeptember 1. Lila: szeptember 1–szeptember 9. Fotó: Készítette: Gdr - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=735889

A német előrenyomulás így egyre nagyobb távolságokat, egyre hosszabb utánpótlási vonalakat és egyre keményebb ellenállást hozott. A Wehrmacht 1941 nyarán még komoly hadászati és vezetési fölényben állt, de a Szovjetunió emberi, ipari és területi tartalékai fokozatosan felőrölték a villámháborús elképzelést.

A Vörös Hadsereg talpon maradt a hatalmas veszteségek után is

A Barbarossa hadművelet végül nem érte el Hitler döntő célját. A Vörös Hadsereg szörnyű veszteségeket szenvedett, de tovább harcolt. A szovjet állam nem omlott össze, a katonai ellenállás pedig a német vezetést is meglepte. A háború keleti frontja olyan felőrlő küzdelemmé vált, amelyre a német hadvezetés nem készült fel megfelelően.

A támadás 1941 nyarán még a német fegyverek diadalmenetének tűnt, de a kudarc jelei már ekkor láthatók voltak. A túl széles célrendszer, a szovjet tartalékok alábecsülése, a logisztikai problémák és a Vörös Hadsereg szívós ellenállása mind előrevetítették a Moszkva alatti vereséget, mely végül a második világháború fordulópontjához vezetett.

 

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