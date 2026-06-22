Hitler legnagyobb támadása végül Németország végzetes csapdája lett

A német támadás 1941. június 22-én, hajnali 3 óra 15 perckor kezdődött. A Barbarossa hadműveletben 162 hadosztály, mintegy 3,9 millió katona, 3600 harckocsi, több mint négyezer repülőgép és 46 ezer tüzérségi löveg vett részt. A Wehrmacht három nagy hadseregcsoportban tört be a Szovjetunió területére.
- Náci Németország és a Szovjetunió háborúja
- Hitler villámháborús terve
- Sztálin felkészületlen hadserege
- Katonai összeomlás helyett szovjet ellenállás
- A Barbarossa hadművelet végzetes kudarca
Északon az Észak Hadseregcsoport Leningrád felé nyomult előre, középen a Közép Hadseregcsoport Moszkva irányába tört, délen pedig Ukrajna, a donyecki iparvidék és később a kaukázusi olajmezők megszerzése volt a cél. A támadás első óráiban és napjaiban a meglepetés teljes volt. A nyugati határ közelében állomásozó szovjet alakulatokat felkészületlenül érte a német csapás.
Barbarossa hadművelet: német támadás a Szovjetunió ellen
A Barbarossa hadművelet Hitler fejében a nyugati villámháborús sikerek folytatása volt. A német diktátor úgy vélte, hogy a Szovjetunió néhány hónap alatt térdre kényszeríthető. A terv szerint a német hadsereg négy hónap alatt eléri fő céljait, megsemmisíti a Szovjetunió európai területein állomásozó haderejét, és olyan messzire tolja keletre a frontot, hogy a szovjet légierő már ne veszélyeztethesse Németországot.
A hadjáratot eredetileg 1941. május 15-én indították volna, de a balkáni események, a jugoszláviai fordulat és Mussolini görögországi kudarca miatt a támadást június 22-re halasztották. Ez az időveszteség később súlyos következményekkel járt, mert a német hadseregnek 1941 végén már az orosz téllel, a kifulladó utánpótlással és a Moszkva alatt megerősödő szovjet ellenállással is szembe kellett néznie.
Hitler és Sztálin, a két diktátor összecsapása
A szovjet vezetéshez több figyelmeztetés is eljutott a közelgő német támadásról. Hírszerzési jelentések, brit diplomáciai figyelmeztetések és a határ közelében zajló német csapatösszevonások is jelezték, hogy Németország támadásra készül a Szovjetunió ellen. Ennek ellenére a Vörös Hadsereg nyugati alakulatai készületlenül álltak a határ mentén.
A szovjet hadsereg helyzetét tovább rontották a korábbi sztálini tisztogatások, amelyek súlyos vezetési válságot okoztak a hadseregben. A támadás első szakaszában a Vörös Hadsereg hatalmas veszteségeket szenvedett, a német páncélosékek pedig gyorsan nyomultak előre. Június végére a németek Minszk közelébe értek, júliusban Szmolenszk körül zárult be a gyűrű, augusztus végére pedig a Közép Hadseregcsoport már Moszkva előteréhez közeledett.
A Szovjetunió elleni támadás végül a nácik vereségéhez vezetett
A Barbarossa hadművelet első heteiben a német siker elsöprőnek tűnt. A nyári katlancsatákban a Vörös Hadsereg elképesztő veszteségeket szenvedett, több millió szovjet katona esett el, sebesült meg vagy került fogságba. Hitler jóslata, amely szerint a Szovjetunió gyorsan összeomlik, átmenetileg valószerűnek látszott.
A német terv legnagyobb hibája mégis éppen ebben a várakozásban rejlett. A hadműveletnek nem volt valódi tartalékforgatókönyve arra az esetre, ha a szovjet állam és a Vörös Hadsereg a súlyos csapások ellenére is talpon marad. A német haditerv több nagy célt jelölt ki egyszerre: Leningrádot, Moszkvát, Ukrajnát, az iparvidékeket és az olajmezőket. A támadásnak nem volt egyetlen, minden mást maga alá rendelő stratégiai súlypontja.
A német előrenyomulás így egyre nagyobb távolságokat, egyre hosszabb utánpótlási vonalakat és egyre keményebb ellenállást hozott. A Wehrmacht 1941 nyarán még komoly hadászati és vezetési fölényben állt, de a Szovjetunió emberi, ipari és területi tartalékai fokozatosan felőrölték a villámháborús elképzelést.
A Vörös Hadsereg talpon maradt a hatalmas veszteségek után is
A Barbarossa hadművelet végül nem érte el Hitler döntő célját. A Vörös Hadsereg szörnyű veszteségeket szenvedett, de tovább harcolt. A szovjet állam nem omlott össze, a katonai ellenállás pedig a német vezetést is meglepte. A háború keleti frontja olyan felőrlő küzdelemmé vált, amelyre a német hadvezetés nem készült fel megfelelően.
A támadás 1941 nyarán még a német fegyverek diadalmenetének tűnt, de a kudarc jelei már ekkor láthatók voltak. A túl széles célrendszer, a szovjet tartalékok alábecsülése, a logisztikai problémák és a Vörös Hadsereg szívós ellenállása mind előrevetítették a Moszkva alatti vereséget, mely végül a második világháború fordulópontjához vezetett.