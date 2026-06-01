Élet-halál harc a sötétségben: szikla ejtette csapdába a barlangászt

12 órás mentőakció után élve hoztak ki egy beszorult barlangi kutatót Olaszországban. A 20 éves barlangász mintegy 120 méteres mélységben rekedt meg Cuneo tartományban, a Cinghiali Volanti nevű barlangban – írja az Ansa.

Barlangban rekedt egy kutató, 12 órás mentőakció után sikerült kihozni

A fiatal férfi lába egy leomló szikla alá szorult, ami teljesen mozgásképtelenné tette. A férfi társai azonnal értesítették a hatóságokat.

A 12 órás mentőakcióban több mint 40 hegyi- és barlangi mentő vett részt, a férfit végül épségben kihozták a barlangból, majd stabil állapotban kórházba szállították.

Földcsuszamlás zárt el egy barlangot Laoszban, hét ember rekedt közel 100 méter mélyen. A mentőcsapatok egy héttel a baleset után öt embert épségben kimentettek a barlangból, két személyt még keresnek.

Véget ért a Maldív-szigeteken történt súlyos búvárbaleset utáni mentési művelet: egy finn elit búvárcsapat megtalálta az utolsó két eltűnt olasz turista holttestét egy cápákkal teli víz alatti barlangban. A tragédia május közepén történt a Vaavu-atollnál, amikor egy merülés résztvevői nem tértek vissza a felszínre, ami nagyszabású kutatást indított.