Most érkezett! Összedőlt egy négyemeletes ház Székesfehérváron

Megtörte a csendet a Liverpooltól kirúgott Arne Slot: elképesztő, amit üzent

Élet-halál harc a sötétségben: szikla ejtette csapdába a barlangászt

Több mint 40 fős mentőcsapat húzott ki élve egy barlangászt Olaszországban. A fiatal férfi 120 méteres mélységben rekedt a barlangban, miután egy szikla a lábára zuhant.
12 órás mentőakció után élve hoztak ki egy beszorult barlangi kutatót Olaszországban. A 20 éves barlangász mintegy 120 méteres mélységben rekedt meg Cuneo tartományban, a Cinghiali Volanti nevű barlangban – írja az Ansa.

Barlangban rekedt egy kutató, 12 órás mentőakció után sikerült kihozni
Barlangban rekedt egy kutató, 12 órás mentőakció után sikerült kihozni
Fotó: Unsplash

A fiatal férfi lába egy leomló szikla alá szorult, ami teljesen mozgásképtelenné tette. A férfi társai azonnal értesítették a hatóságokat. 

A 12 órás mentőakcióban több mint 40 hegyi- és barlangi mentő vett részt, a férfit végül épségben kihozták a barlangból, majd stabil állapotban kórházba szállították. 

Valóságos csoda! Élve találták meg a barlangban rekedt embereket

Földcsuszamlás zárt el egy barlangot Laoszban, hét ember rekedt közel 100 méter mélyen. A mentőcsapatok egy héttel a baleset után öt embert épségben kimentettek a barlangból, két személyt még keresnek.

Cápákkal teli barlangból emelték ki az utolsó két olasz búvár holttestét

Véget ért a Maldív-szigeteken történt súlyos búvárbaleset utáni mentési művelet: egy finn elit búvárcsapat megtalálta az utolsó két eltűnt olasz turista holttestét egy cápákkal teli víz alatti barlangban. A tragédia május közepén történt a Vaavu-atollnál, amikor egy merülés résztvevői nem tértek vissza a felszínre, ami nagyszabású kutatást indított.

 

