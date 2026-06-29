Önjelölt Batman járja az utcákat, elképesztő, miket tesz

A mexikói rendőrség egy „Batman” becenéven emlegetett önbíráskodó nyomába eredett, miutána az illető motorkerékpár-tolvajokat fogott el, majd ragasztószalaggal villanyoszlopokhoz kötözte őket. Az eset a nyugat-mexikói Jalisco államban, Lagos de Moreno térségében történt és június 13-án kezdődött. Tíz nap alatt legalább öt férfit találtak kiszolgáltatott állapotban Batman miatt, aki a feltételezett tolvajok közül többnek bajuszt és macskabajuszt rajzoltak az arcára, valamint a tolvaj szót is rájuk írta.

Önjelölt Batman járja Mexikó utcáit. Fotó: Pexels

Önjelölt Batman járja Mexikó utcáit: nem bukkannak a nyomára

Az önbíráskodó azon felül, hogy "elfogta" a tolvajok, az állítólag ellopott motorkerékpárokat is a megkötözött férfiak mellett hagyta, hogy ezzel is szemléltesse a feltételezett bűncselekményt.

A rendőrség az oszlopokhoz kötözött férfiakat sértettként kezeli, és jelenleg az önbíráskodó elfogására összpontosít

– közölte Juan Pablo Hernández, Jalisco állam közbiztonsági minisztere.

A férfiakat kiszabadították, sérüléseiket ellátták. Egyelőre nem tudni, hogy a hatóságok vizsgálják-e őket a feltételezett lopások miatt. Az ügyben eddig senkit sem vettek őrizetbe, írja a New York Post.