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baywatch

Szívdöglesztő múltidéző! Retró fotókon a Baywatch-csajok

3 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Kevés sorozat hagyott akkora nyomot a popkultúrában, mint a Baywatch. A Baywatch csajok nemcsak a kilencvenes évek szexszimbólumai lettek, hanem generációk számára jelentették a kaliforniai életérzés megtestesítőit.
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baywatchlegendaszexi képek

A piros fürdőruhák, a lassított futások és a tengerparti mentések mára televíziós legendává váltak. A sorozat szereplői közül többen világsztárrá váltak, mások pedig a reflektorfénytől távol építettek új életet maguknak.

A Baywatch csajok évtizedekkel később is a televíziózás legismertebb szexszimbólumai közé tartoznak.
A Baywatch csajok évtizedekkel később is a televíziózás legismertebb szexszimbólumai közé tartoznak.
Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Baywatch csajok, akikért egy világ rajongott

A galériában olyan ikonikus szépségeket láthat, akik egykor milliókat ültettek a képernyők elé. A legendás szereplők között ott voltak a korszak legismertebb modelljei, színésznői és televíziós sztárjai, akik meghatározták a kilencvenes évek divatját és szépségideálját.

Baywatch bombázók, Baywatchbombázók
Baywatch bombázók, Baywatchbombázók
Baywatch bombázók, Baywatchbombázók
Baywatch bombázók, Baywatchbombázók
Baywatch bombázók, Baywatchbombázók
Baywatch bombázók, Baywatchbombázók
Baywatch bombázók, Baywatchbombázók
Baywatch bombázók, Baywatchbombázók
Baywatch bombázók, Baywatchbombázók
Baywatch bombázók, Baywatchbombázók
Baywatch bombázók, Baywatchbombázók
Baywatch bombázók, Baywatchbombázók
Baywatch bombázók, Baywatchbombázók
Baywatch bombázók, Baywatchbombázók
Galéria: A Baywatch legdögösebb életmentői
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Traci Bingham, Donna D'Errico, Gena Lee Nolin, Yasmine Bleeth, Nicole Eggert

Még ma is nosztalgiát ébresztenek

Bár az évek teltek, a Baywatch szereplői továbbra is különleges helyet foglalnak el a rajongók szívében. Ezek a ritka és emlékezetes fotók felidézik azt az időszakot, amikor a Baywatch a világ egyik legnézettebb sorozata volt, és a tengerparti mentők történetei emberek százmillióit szórakoztatták.

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