Szívdöglesztő múltidéző! Retró fotókon a Baywatch-csajok

A piros fürdőruhák, a lassított futások és a tengerparti mentések mára televíziós legendává váltak. A sorozat szereplői közül többen világsztárrá váltak, mások pedig a reflektorfénytől távol építettek új életet maguknak.

A Baywatch csajok évtizedekkel később is a televíziózás legismertebb szexszimbólumai közé tartoznak.

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Baywatch csajok, akikért egy világ rajongott

A galériában olyan ikonikus szépségeket láthat, akik egykor milliókat ültettek a képernyők elé. A legendás szereplők között ott voltak a korszak legismertebb modelljei, színésznői és televíziós sztárjai, akik meghatározták a kilencvenes évek divatját és szépségideálját.