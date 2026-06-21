Ön hányat ismert fel a kilencvenes évek legnagyobb sztárjai közül? Így néznek ki ma a Baywatch legendái

A Baywatch a kilencvenes évek egyik legnépszerűbb sorozata volt, amely világszerte milliókat ültetett a képernyők elé. A Los Angeles-i életmentők mindennapjait bemutató produkció számos színészt tett nemzetközi sztárrá, és több szereplő karrierjét is meghatározta – írja az EW.

A Baywatch szereplői közül többen ma is aktívak a szórakoztatóiparban

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Baywatch-sztárok, akik ma is reflektorfényben vannak

David Hasselhoff (Mitch Buchannon)

David Hasselhoff volt a Baywatch legismertebb arca, aki Mitch Buchannon életmentőkapitány szerepében összesen 220 epizódban szerepelt. Amikor az NBC az első évad után elkaszálta a sorozatot, Hasselhoff személyesen is részt vett annak újraindításában, ami később jelentős anyagi sikert hozott számára. A Baywatch után zenészként, színészként és televíziós személyiségként is aktív maradt, miközben számos filmben és sorozatban önmagát alakította. 2018-ban feleségül vette Hayley Robertst, két lánya pedig korábbi házasságából született.

Fotó: Getty Images

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