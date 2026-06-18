Újabb leépítések a médiában: közel kétezer embertől válhat meg a BBC

A BBC a következő három évben 500 millió fontot (200 milliárd forint) akar megtakarítani, miközben csökkennek a tévédíjból származó bevételei, a nézők pedig egyre inkább az online platformok és streamingszolgáltatók felé fordulnak. Az első körben 550 munkahelyet szüntetnek meg a hírszolgáltatásban, a nemzeti és regionális részlegeknél, valamint a televíziós és rádiós tartalmaknál; a most bejelentett csomagtól körülbelül 160 millió fontos (64 milliárd forint) megtakarítást várnak – írta a Reuters, 2026. június 17-én.
Akár kétezer állás is megszűnhet a BBC-nél
A BBC News ideiglenes vezérigazgatója, Jonathan Munro a dolgozóknak küldött e-mailben ismertette a javaslatokat. A hírrészleget különösen érzékenyen érinti a döntés: itt 200 munkahely szűnhet meg, ami 25 millió fontos (10 miliárd forint) megtakarítást jelent.
A társaság vezérigazgatója, Matt Brittin szerint a teljes létszámcsökkentés végül 1800–2000 állást érinthet.
A következő hónapokban további megszorításokat jelenthetnek be, köztük körülbelül 700 vállalati pozíció megszüntetését.
Több ismert BBC-műsort is megszüntetnek
A megszorítás a BBC műsorkínálatát is érinti: több régóta futó rádiós és televíziós tartalmat megszüntetnek vagy átalakítanak. A Radio 4-en leáll a The World Tonight, a BBC One-on pedig szeptembertől már nem lesz vasárnap reggeli Breakfast – erről tájékoztat a BBC.
A BBC bevételeinek nagy része a tévédíjból származik, az eladott televíziós licencek száma azonban az elmúlt években csökkent. A közszolgálati műsorszolgáltató közben egyre erősebb versenyben van a streamingszolgáltatókkal és más digitális platformokkal, különösen a fiatalabb nézők körében.
A Reuters szerint Matt Brittinnek új finanszírozási megállapodást is ki kell alakítania, miután a BBC királyi alapokmánya 2027 végén lejár. A lehetőségek között a licencdíj megtartása, az előfizetéses modell és a reklámbevételekből történő finanszírozás is szerepel.
Brutális leépítések zajlanak a médiavállalatoknál: itt a lista!
A BBC döntése nem egyedi jelenség: az elmúlt időszakban a CNN, az RTL Group, az NBC News és több nagy francia lapkiadó is leépítéseket jelentett be. A médiavállalatok világszerte átalakítják működésüket, miközben a közönség egyre gyorsabban fordul a digitális platformok felé.
Már magyarul is elérhető a BBC News
Több mint húsz év után fontos változás történt a magyar nyelvű hírszolgáltatásban. Elindult a BBC News Magyarul, amely a brit közszolgálati médiatársaság tartalmait mesterséges intelligenciával támogatott fordítás és szerkesztői ellenőrzés mellett teszi elérhetővé.