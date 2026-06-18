Újabb leépítések a médiában: közel kétezer embertől válhat meg a BBC

A BBC a következő három évben 500 millió fontot (200 milliárd forint) akar megtakarítani, miközben csökkennek a tévédíjból származó bevételei, a nézők pedig egyre inkább az online platformok és streamingszolgáltatók felé fordulnak. Az első körben 550 munkahelyet szüntetnek meg a hírszolgáltatásban, a nemzeti és regionális részlegeknél, valamint a televíziós és rádiós tartalmaknál; a most bejelentett csomagtól körülbelül 160 millió fontos (64 milliárd forint) megtakarítást várnak – írta a Reuters, 2026. június 17-én.

Nagy átalakítás kezdődik a BBC-nél, amely a munkahelyeket és a műsorkínálatot is érinti. A brit közszolgálati műsorszolgáltató költségcsökkentésre készül, ezért leépítések, átszervezések és műsormegszűnések is jönnek Fotó: Brett Jordan/Pexels

Akár kétezer állás is megszűnhet a BBC-nél

A BBC News ideiglenes vezérigazgatója, Jonathan Munro a dolgozóknak küldött e-mailben ismertette a javaslatokat. A hírrészleget különösen érzékenyen érinti a döntés: itt 200 munkahely szűnhet meg, ami 25 millió fontos (10 miliárd forint) megtakarítást jelent.

A társaság vezérigazgatója, Matt Brittin szerint a teljes létszámcsökkentés végül 1800–2000 állást érinthet.

A következő hónapokban további megszorításokat jelenthetnek be, köztük körülbelül 700 vállalati pozíció megszüntetését.

Több ismert BBC-műsort is megszüntetnek

A megszorítás a BBC műsorkínálatát is érinti: több régóta futó rádiós és televíziós tartalmat megszüntetnek vagy átalakítanak. A Radio 4-en leáll a The World Tonight, a BBC One-on pedig szeptembertől már nem lesz vasárnap reggeli Breakfast – erről tájékoztat a BBC.

A BBC bevételeinek nagy része a tévédíjból származik, az eladott televíziós licencek száma azonban az elmúlt években csökkent. A közszolgálati műsorszolgáltató közben egyre erősebb versenyben van a streamingszolgáltatókkal és más digitális platformokkal, különösen a fiatalabb nézők körében.

A Reuters szerint Matt Brittinnek új finanszírozási megállapodást is ki kell alakítania, miután a BBC királyi alapokmánya 2027 végén lejár. A lehetőségek között a licencdíj megtartása, az előfizetéses modell és a reklámbevételekből történő finanszírozás is szerepel.

Brutális leépítések zajlanak a médiavállalatoknál: itt a lista!

A BBC döntése nem egyedi jelenség: az elmúlt időszakban a CNN, az RTL Group, az NBC News és több nagy francia lapkiadó is leépítéseket jelentett be. A médiavállalatok világszerte átalakítják működésüket, miközben a közönség egyre gyorsabban fordul a digitális platformok felé.