Digitális fordulat a BBC-nél: megrendülhet a Today műsor szerepe

A BBC Radio 4 egyik legismertebb műsora, a Today, amely hetente több mint 5 millió hallgatót ér el, komoly változások elé néz, miután a közszolgálati médiavállalat a jövőben a közösségi és digitális tartalmakat helyezi előtérbe – írja brit sajtóértesülések alapján a The Guardian.

BBC-átalakítás: a digitális tartalom mindent felülírhat (A kép illusztráció.)

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A BBC a TikTok és Instagram felé fordul

A beszámolók szerint a BBC újságíróit arról tájékoztatták, hogy a jövőben a TikTokra, Instagramra és más digitális platformokra készített tartalmak élveznek elsőbbséget, miközben a hagyományos rádiós és televíziós feladatok háttérbe szorulhatnak.

Ez a változás különösen érzékenyen érinti a Today című műsort, amely évtizedek óta a BBC egyik legfontosabb hírműsora.

„Ez elsőre apró változtatásnak tűnik, de valójában súlyos csapás” – fogalmazott egy bennfentes.

A BBC-n belül többen attól tartanak, hogy a korlátozott erőforrások és a digitális prioritás miatt a Today egyre inkább külsős riporterekre és megszólalókra szorulhat, különösen a műsor korai szakaszában.

Más források szerint a változtatás elkerülhetetlen, mivel a közönség egyre nagyobb része a digitális platformokon fogyaszt híreket, különösen a fiatalabb korosztályok.

„Továbbra is minden fontos szakértő és ismert újságíró hallható lesz. Ez irányváltás, de a Today továbbra is zászlóshajó műsor marad” – mondta egy bennfentes.

A Radio 4 és a Today korábban saját dedikált tudósítói csapattal rendelkezett, azonban ezeket a pozíciókat korábbi megszorítások során megszüntették. A riporterek ma már több platform között osztják meg idejüket.

A tinédzserek kijátsszák a közösségi média használatát szabályozó ausztrál törvényeket

Egyre több ország követi Ausztrália példáját és sorra korlátozzák a fiatalok hozzáférését a közösségi médiaplatformokhoz. A jelentések szerint azonban az ausztrál törvények nem érték el a kívánt hatást, ezért további szigorításokat jelentett be a kormány. A vita középpontjában nemcsak a gyerekek képernyőideje áll, hanem az is, hogy azoknál, akik naponta három óránál többet töltenek a közösségi média felületein kétszeresére nőhet a depressziós és szorongásos tünetek kialakulásának kockázata.