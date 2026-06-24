Bepereltek több benzinkutat, mert mesterséges intelligenciával verhették fel az árakat

Mesterséges intelligenciával összehangolt árképzéssel vádolnak több nagy benzinkúthálózatot Kaliforniában. Autósok csoportos keresetet nyújtottak be a BP, a Circle K, a Marathon, a 7-Eleven, a Walmart és az Albertsons ellen, mert szerintük egy MI-alapú rendszer segítségével mesterségesen magasan tartották a benzin árát –adta hírül a The Guardian.

Kaliforniai autósok beperelték a benzinkutakat, mert szerintük mesterséges intelligenciával verték fel az árakat.

Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

„Csillagászati” szintre emelkedhettek a benzinárak

A Sacramento-i szövetségi bíróságon benyújtott kereset szerint a vállalatok megsértették Kalifornia legfontosabb versenyjogi szabályozását, a Cartwright-törvényt. A felperesek azt állítják, hogy

az érintett cégek a Kalibrate nevű vállalat mesterséges intelligencián alapuló eszközét használták, amely a konkurens benzinkutak árait elemezve segítette az árak összehangolását, így a fogyasztók többet fizettek a tankolásért.

A kereset szerint a rendszer sérti a január 1-jén hatályba lépett kaliforniai 325-ös törvényt is, amelyet kifejezetten az algoritmusokkal végzett árkartellek visszaszorítására hoztak létre.

A felperesek szerint azokon a területeken, ahol sok benzinkút használja a Kalibrate technológiáját, a benzin ára gallononként akár 30 centtel is magasabb lett. A beadvány szerint minden egycentes drágulás évente 134 millió dolláros többletköltséget jelent a kaliforniai autósoknak, és a benzinárakat „csillagászati” magasságokba emeli: egyes helyeken gallononként akár 7 dollárt is elkérnek az üzemanyagért.

Miközben a családoknak egyre nehezebb kifizetni a munkába járás költségeit, az alperesek összejátszottak, hogy megszüntessék a valódi versenyt, és egy mesterséges intelligenciával támogatott kartell segítségével biztosítsák, hogy bárhol tankolnak az autósok, a benzin ára mesterségesen magas maradjon

– idézi a kereset szövegét a The Guardian.

A kaliforniaiak fizetik az ország legmagasabb benzinárait

A dokumentum szerint

az érintett cégek több mint 1700 töltőállomást üzemeltetnek Kaliforniában, és az alperesek között maga a Kalibrate is szerepel.

A megkeresett vállalatok többsége nem reagált azonnal a sajtó kérdéseire, vagy nem kívánt nyilatkozni.