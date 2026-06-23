Új gyógyszerek születhetnek kígyóméregből a betegség ellen

A kutatások szerint a kígyóméreg és a különleges anyagcseréjük akár súlyos betegség kezelések alapját is adhatja – a krónikus fájdalomtól a rákig – írja a DailyMail.

Krónikus fájdalom és rák: új irányt adhat a kígyóméreg a betegség kezelésében (A kép illusztráció.)

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A szalagos tigrispiton rendkívüli képessége, hogy hatalmas mennyiségű táplálékot képes elfogyasztani, majd hosszú ideig éhezés nélkül élni. Kutatók felfedezték, hogy étkezés után a kígyó szervezetében egy speciális vegyület termelődik, amely csökkenti az éhségérzetet.

Ez a felfedezés új lehetőségeket nyithat az elhízás és a krónikus betegségek kezelésében is.

A Stanford és a Colorado Egyetem kutatói szerint a szalagos tigrispitonok bélrendszerében egy para-tiramin-O-szulfát (pTOS) nevű anyag keletkezik, amely az agy étvágyért felelős területeire hat.

A vegyület jelentős testsúlycsökkenést eredményezhet, ráadásul a jelenlegi fogyókúrás gyógyszerekkel ellentétben nem okozott jelentős mellékhatásokat, például hányingert vagy fáradtságot.

Ez azért kiemelkedő, mert a ma használt gyógyszerek gyakran nehezen tolerálható mellékhatásokkal járnak, miközben egyre több ember küzd elhízással.

Kígyóméregből származó életmentő gyógyszerek

A kígyók nemcsak a fogyás kutatásában fontosak. A tudomány már korábban is hasznosította a kígyóméreg összetevőit.

Egyes vérnyomáscsökkentő gyógyszerek például dél-amerikai viperák mérgén alapulnak, míg más készítmények a vérrögképződés megelőzésében segítenek szív- és érrendszeri betegség esetén.

A kutatók szerint a jövőben a kígyóméregből származó hatóanyagok akár rákos betegség, krónikus fájdalom és antibiotikum-rezisztens fertőzések kezelésében is szerepet kaphatnak.

Új irány a súlyos betegségek kezelésében

A tudósok világszerte olyan vegyületeket keresnek, amelyek hatékonyan, kevesebb mellékhatással segíthetnek a különböző betegség típusok kezelésében.

A kígyómérgek különösen ígéretesek, mert olyan biológiai hatásmechanizmusokat tartalmaznak, amelyek az emberi szervezetben is befolyásolhatják a sejtek működését, a fájdalomérzetet vagy a gyulladást.

Ötből egy embert érinthet ez a láthatatlan veszély

Egy új kutatás szerint sokan teljesen tudtukon kívül hordozhatnak egy komoly szív- és érrendszeri kockázatot. A jelenség a koleszterin szintjével is összefügghet, még akkor is, ha az értékek elsőre normálisnak tűnnek.